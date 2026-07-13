Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile İspanya kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Dev mücadele öncesinde futbolseverler "Fransa İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Final bileti için sahaya çıkacak iki dev ekibin karşılaşmasına ilişkin yayın saati, kanal bilgisi ve maçla ilgili merak edilen ayrıntılar haberimizde...

FRANSA İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda final bileti için sahaya çıkacak Fransa ile İspanya, yarı finalde kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği dev mücadele öncesinde maçın tarihi, başlama saati, yayıncı kanalı ve oynanacağı stat en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Fransa-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya ilişkin merak edilen detaylar...

FRANSA İSPANYA MAÇI NE ZAMAN?

FIFA 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile İspanya karşı karşıya gelecek. Dev mücadele 14 Temmuz 2026 Salı günü futbolseverlerle buluşacak.

FRANSA İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Yarı final heyecanına sahne olacak Fransa-İspanya karşılaşması, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Kazanan ekip adını Dünya Kupası finaline yazdıracak.

FRANSA İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa ile İspanya arasında oynanacak Dünya Kupası yarı final mücadelesi Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. K

TRT 1 CANLI YAYIN VE FREKANS BİLGİLERİ

Karşılaşmayı TRT 1 üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler maçı Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanalların yanı sıra Türksat uydusu ile TRT'nin dijital yayın platformları üzerinden şifresiz olarak izleyebilecek.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Fransa ile İspanya arasındaki FIFA 2026 Dünya Kupası yarı final karşılaşması, ABD'nin Texas eyaletindeki Arlington kentinde bulunan AT&T Stadyumu'nda oynanacak. On binlerce futbolseverin tribünlerden takip etmesi beklenen mücadele, Dünya Kupası'nın en kritik karşılaşmalarından biri olacak.

FİNAL BİLETİ İÇİN DEV MÜCADELE

Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransa ve İspanya, Dünya Kupası finaline yükselmek için sahaya çıkacak. Yarı finali kazanan takım şampiyonluk mücadelesi verecek, kaybeden ekip ise üçüncülük maçında yoluna devam edecek. Futbolseverler, iki Avrupa devinin mücadelesinde final biletini alan takımın kim olacağını büyük bir heyecanla bekliyor.