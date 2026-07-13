Taylor Swift ve Travis Kelce evlilik sonrası ilk kez görüntülendi!

Çiçeği burnunda evliler Taylor Swift ve Travis Kelce, gizemli nikahlarının ardından ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. Geçtiğimiz günlerde Montana’daki gözlerden uzak balayı tatillerinden dönen ünlü çift, Travis Kelce'nin Kansas City Chiefs'ten eski takım arkadaşı JuJu Smith-Schuster ile Laura Kruk'un Kaliforniya'daki düğününe katıldı.

YÜZÜK İLK KEZ KAMERA KARŞISINDA

Dana Point'teki Ritz-Carlton otelde düzenlenen açık hava resepsiyonuna el ele ve güneş gözlükleriyle giriş yapan ikili, düğün boyunca neşeli tavırlarıyla dikkat çekti. Madison Square Garden’da gerçekleşen kapalı kapılar ardındaki düğünün ardından çift, sol ellesindeki alyanslarını ilk kez bu törende sergiledi. Travis Kelce'nin elindeki altın alyans kameralara yansırken, yakışıklı sporcunun gri bir takım elbise, Taylor Swift'in ise askısız, pembe floral desenli bir balo elbisesi tercih ettiği görüldü.

ADAM SANDLER NİKAH MEMURU OLMUŞTU

Temmuz ayının başında evlenen çift, düğün detaylarını uzun süre sır gibi saklamıştı. Ağustos 2025'teki nişanlarından 10 ay sonra evlenen ikilinin geleneksel nedime ve sağdıç adetlerini yıktığı, nikahlarını ise ünlü komedyen Adam Sandler'ın kıydığı öğrenilmişti. Mini balayını Montana’daki ultra lüks Yellowstone Club’da geçiren sırılsıklam aşık çift, katıldıkları bu son düğünde arkadaşlarıyla şampanya ve bira eşliğinde eğlenerek evlilik sonrasındaki ilk rahat nefeslerini aldı.

Kaynak: Haberler.com