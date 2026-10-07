Fransa Hükümeti düştü mü, Fransa 'de ne oluyor?

Fransa'daki siyasi gelişmeler, son günlerin en çok konuşulan dış gündem başlıkları arasına girdi. Yaşanan kriz sonrasında " Fransa'da hükümet neden düştü, Başbakan istifa etti mi, ülkede erken seçim yapılacak mı, Macron'un sonraki adımı ne olacak?" soruları arama motorlarında öne çıktı. Fransa'daki hükümet krizinin nedenleri ve ülkedeki son siyasi gelişmelere dair ayrıntılar haberimizde.

FRANSA HÜKÜMETİ DÜŞTÜ MÜ?

Sosyal medyada Fransa'da hükümetin düştüğüne yönelik iddialar hızla yayıldı. Ancak bu iddialar gerçeği yansıtmıyor. 7 Ekim 2026 itibarıyla Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu görevini sürdürüyor ve hükümet çalışmalarına devam ediyor. Fransız basınında ve açık kaynaklarda hükümetin istifa ettiğine ya da düştüğüne dair güvenilir bir bilgi bulunmuyor.

İDDİA NEREDEN ÇIKTI?

Hükümetin düştüğü iddiası, sosyal medya platformu X'te yapılan bir paylaşımla gündeme geldi. Yaklaşık 2,7 milyon kez görüntülenen paylaşımda, iddiaya dayanak olarak herhangi bir resmi açıklama, belge ya da kaynak gösterilmedi. İddianın, ülkede günlerdir devam eden lise eylemleri üzerinden yayıldığı görüldü.

FRANSA'DA NELER OLUYOR?

Fransa'da 17 Eylül'de eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlayan lise eylemleri, başkent Paris'in yanı sıra Strazburg, Lyon ve Rennes başta olmak üzere ülkenin pek çok kentine yayıldı. Lise öğrencilerinin başlattığı eylemlere üniversite öğrencileri de katıldı. Polis ise göstericileri dağıtmak için müdahalelerini sürdürüyor.

6 BİN 500'DEN FAZLA GÖZALTI

Eylemlerin başından bu yana gözaltına alınanların sayısının 6 bin 500'ü aştığı bildirildi. Aralarında lise öğrencileri, eğitim personeli ve kolluk kuvvetlerinin de bulunduğu bin kişiden fazlasının yaralandığı açıklandı. Fransa Eğitim Bakanlığı ise eylemlerin yoğunluğunda bugün itibarıyla belirgin bir azalma gözlendiğini duyurdu.

BAŞBAKAN LECORNU'DAN AÇIKLAMA

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, 6 Ekim'de Ulusal Meclis'te düzenlenen hükümete soru oturumunda eylemlere ilişkin soruları yanıtladı. Lecornu, öğrencilerin ve onlara destek veren göstericilerin demokratik haklarını kullandığını belirtirken, eylemlerde şiddete izin verilmeyeceğini vurguladı. Başbakan ayrıca eylemler nedeniyle liselerde hafta sonuna kadar eğitime ara verildiğini açıkladı.

FRANSA'DA HÜKÜMET EN SON NE ZAMAN DÜŞTÜ?

Fransa'da hükümet en son 8 Eylül 2025'te düştü. Dönemin Başbakanı François Bayrou liderliğindeki azınlık hükümeti, kamu borcu ve bütçe açığı nedeniyle Ulusal Meclis'te güven oylamasına gitmişti. Oylamada 194 milletvekili hükümete güvenoyu verirken, 364 milletvekili güvensizlik oyu kullandı. Hükümetin düşmesinde, bazı resmi tatillerin kaldırılmasını ve yaklaşık 43 milyar avroluk tasarrufu öngören 2026 bütçe planı üzerindeki anlaşmazlık belirleyici oldu. Bu oylamayla Fransa'da 1958'den bu yana ilk kez bir hükümet, kendi girişimiyle gittiği güven oylamasında yeterli desteği alamayarak düşmüştü.

SONUÇ: İDDİA GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Fransa'da hükümetin düştüğüne yönelik sosyal medya iddiaları doğru değil. Başbakan Lecornu liderliğindeki hükümet görevine devam ediyor.