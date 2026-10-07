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İşte Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin savcılıktaki ifadesi: Herhangi bir kimse tarafından yönlendirilmedik

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İşte Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin savcılıktaki ifadesi: Herhangi bir kimse tarafından yönlendirilmedik
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındı. Kaya çifti, Özata Denizcilik hissesindeki işlemlerinde herhangi bir yönlendirme veya özel bilgi almadıklarını savundu. SPK'nın Sermaye Piyasası Kanunu'nun 106'ncı maddesi kapsamında yapması beklenen suç duyurusunun da soruşturma dosyasına dahil edileceği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındı.

Başsavcılıkta ayrı ayrı ifade veren Kaya çifti, Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerine ilişkin soruları yanıtladı. İlyas Kaya, Özata Denizcilik hissesinden Nisan 2026'da yaklaşık 150 bin lot aldığını, hisselerin bir bölümünü ağustosta, kalanını ise eylülde sattığını söyledi.

"KİMSENİN YÖNLENDİRMESİ OLMADI" SAVUNMASI

İlyas Kaya, satıştan elde ettiği paranın bir bölümünü kısa süreli olarak Halk Yatırım ve Tera Yatırım aracılığıyla fonlarda değerlendirdiğini belirtti. Kaya, işlemlerinin mevzuata uygun olduğunu ve manipülatif herhangi bir eylemde bulunmadığını savundu.

Yatırımlarında herhangi bir kişinin yönlendirmesinin bulunmadığını savunan Kaya, soruşturmanın kamuoyuna yansımasının ardından "vicdani rahatsızlık" duyduğunu ve yatırımlarından elde ettiği kazançları TMSF tarafından bildirilen hesaba gönderdiğini beyan etti.

Fatma Betül Sayan Kaya ise Nisan 2026'da yaklaşık 250 bin lot Özata Denizcilik hissesi aldığını, hisselerin bir bölümünü ağustosta, kalanını ise eylülde sattığını ifade etti.

Satıştan elde ettiği kazancı kısa süre Tera fonunda değerlendirdiğini anlatan Kaya, daha sonra fondan çıktığını ve kazanç olarak görünen tutarı TMSF tarafından belirtilen hesaba gönderdiğini söyledi.

Kaya, yatırım kararında herhangi bir yönlendirme veya kendisine aktarılan özel bilgi bulunmadığını savunarak, isnat edilen eylemlerle ilgisinin olmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini beyan etti.

BEYANLAR ADLİ MAKAMLARCA DEĞERLENDİRİLİYOR

Soruşturma makamlarının, Kaya çiftinin "kendi iradeleriyle yatırım yaptıkları", "herhangi bir yönlendirme veya özel bilgi almadıkları" ve elde ettikleri kazançları gönüllü olarak ödedikleri yönündeki beyanlarını ayrıca sorguladığı öğrenildi.

Alım-satım işlemlerinin zamanlaması, yatırım miktarları ve satış sonrasındaki para ve fon hareketlerinin dosyadaki mali veriler ve diğer delillerle karşılaştırılarak değerlendirileceği bildirildi.

Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 106'ncı maddesi kapsamında Kaya çifti hakkında suç duyurusunda bulunmasının beklendiği, başvurunun savcılığa ulaşmasının ardından mevcut soruşturma kapsamında değerlendirileceği belirtildi.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıEnder YILDIRIM:

tabi canım. Allah para ile sınananlardan etmiş bunları. yoksa parayla ne işi olur bunların. bu iş Allah ın lütfu bunlara.

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Haber YorumlarıFaruk Dogan:

Hakkımı helal etmiyorum.

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Haber Yorumlarıvlknclkk155:

WhatsAppi araştırılsın telefonu araştırılsın arkasından teyyo çıkar bide malum partisi:)) yemeyin bizii

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Haber YorumlarıFatih Yıldırım:

burnunuzdan gelsin Allah bildiği gibi yapsın..

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Haber YorumlarıBektaş kara null:

yalan makinesi icat edilseydi keşke

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