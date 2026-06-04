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Fransa Fildişi Sahili maçında Singo, Oluai, Kante oynuyor mu, Oluai neden yok, Kante neden yok?

Fransa Fildişi Sahili maçında Singo, Oluai, Kante oynuyor mu, Oluai neden yok, Kante neden yok?
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Fransa Fildişi Sahili maçında Singo, Oluai ve Kante oynuyor mu, Oluai neden yok? Hazırlık karşılaşması öncesi iki takımın muhtemel ilk 11’leri ve eksik oyuncular merak konusu olurken, özellikle kadroda yer almayan isimler futbolseverler tarafından araştırılıyor. Maç öncesi gelişmeler, taraftarların gündeminde yer almaya devam ediyor.

Fransa Fildişi Sahili maçında Singo, Oluai ve Kante oynuyor mu?” ve “Oluai neden yok?” soruları karşılaşma öncesinde en çok aranan başlıklar arasında yer aldı. Dev maç öncesi kadro tercihleri ve sakatlık/eksiklik durumları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

FRANSA FİLDİŞİ SAHİLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa ile Fildişi Sahili arasında oynanacak hazırlık maçı, futbolseverlerin yakından takip ettiği karşılaşmalar arasında yer alıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve canlı izleme bilgileri merak edilirken, dev mücadele öncesi tüm detaylar netleşti. Karşılaşma S Sport Plus üzerinden ekranlara gelecek.

Fransa ile Fildişi Sahili arasındaki hazırlık karşılaşması S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Maç, şifreli yayın platformu üzerinden internet ve uydu bağlantısı ile takip edilebilecek.

S SPORT PLUS YAYIN BİLGİLERİ

S Sport Plus platformu, Türksat uydu bağlantısı ve internet üzerinden erişim sağlayarak karşılaşmayı canlı yayınlayacak.

Futbolseverler maçı mobil cihaz, tablet ve akıllı televizyonlardan takip edebilecek.

FRANSA FİLDİŞİ SAHİLİ MAÇI NE ZAMAN?

Fransa ile Fildişi Sahili arasındaki hazırlık maçı 04 Haziran 2026 Perşembe günü oynanacak.

Karşılaşma, milli takımların son durumlarını görmek açısından önemli bir test niteliği taşıyor.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu mücadele saat 22:10’da başlayacak.

Gece oynanacak karşılaşma futbolseverler tarafından büyük ilgiyle takip edilecek.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Fransa ile Fildişi Sahili arasındaki hazırlık maçı Nantes’ta bulunan Stade de la Beaujoire Stadyumu’nda oynanacak.

Ev sahibi Fransa, taraftarı önünde sahaya çıkacak.

FRANSA FİLDİŞİ SAHİLİ MAÇINDA SİNGO, OLUAİ, KANTE OYNUYOR MU?

Fransa Fildişi Sahili maçında Singo ve Kante ilk 11’de yer aldı. Oluai ise yedekler arasında yer alıyor.

Fransa ilk 11'i:

Fildişi Sahiller ilk 11'i:

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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