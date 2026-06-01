Fransa Dünya Kupası maç kadrosu 2026: Fransa’nın maçları ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde 11 Haziran Perşembe günü Mexico City Stadı’nda başlayacak ve 19 Temmuz Pazar günü sona erecek. 48 takımın ilk kez mücadele edeceği turnuva, 16 farklı statta ve 4 farklı saat diliminde toplam 104 maçla futbol tarihine geçmeye hazırlanıyor. Peki, Fransa’nın maçları ne zaman? Fransa Dünya Kupası maç kadrosu 2026...

FRANSA DÜNYA KUPASI MAÇ KADROSU 2026

Fransa Milli Futbol Takımı ise turnuvaya I Grubu kapsamında katılıyor. Fransa Futbol Federasyonu tarafından açıklanan 26 kişilik kadroda teknik direktör Didier Deschamps’ın tercihleri dikkat çekiyor. Kadroda hem Avrupa’nın önde gelen kulüplerinde forma giyen yıldızlar hem de formda genç oyuncular yer alıyor.

Fransa’nın 2026 Dünya Kupası kadrosu şu şekilde açıklandı:

Kaleciler: Mike Maignan (Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes)

Defans: Lucas Digne (Everton), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (Al-Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Jules Kounde (Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Münih)

Orta saha: N'Golo Kante (Fenerbahçe), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (PSG), Maghnes Akliouche (Monaco)

Forvet: Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembele (PSG), Desire Doue (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Münih), Marcus Thuram (Inter)

Bu kadro yapısı, Fransa’nın hem tecrübe hem de gençlik dengesiyle turnuvada iddialı bir konumda yer aldığını gösteriyor.

FRANSA’NIN MAÇLARI NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu’nda mücadele edecek olan Fransa’nın grup maç programı da netleşmiş durumda. Fransa, grup aşamasında Senegal, Irak ve Norveç ile karşı karşıya gelecek.

Fransa’nın 2026 Dünya Kupası maç programı:

16 Haziran Salı: Fransa – Senegal | New York New Jersey Stadı | TSİ 22.00

23 Haziran Salı: Fransa – Irak | Philadelphia Stadı | TSİ 00.00

26 Haziran Cuma: Norveç – Fransa | Boston Stadı | TSİ 22.00

Turnuvanın 11 Haziran’da başlayıp 19 Temmuz’da sona ereceği dikkate alındığında, Fransa’nın grup aşamasındaki performansı, bir üst tura yükselme yolunda belirleyici olacak.