Mersin’in Bozyazı ilçesinde aynı aileden iki çocuğun yaşamını yitirdiği, iki yetişkinin ise tedavi altına alındığı şüpheli zehirlenme olayı Türkiye gündeminde geniş yankı uyandırmıştır. İlk bulgular, ailenin kaldığı evde yapılan teknik incelemelerde insan sağlığını tehdit edebilecek düzeyde zehirli madde kalıntılarının tespit edildiğini ortaya koymuştur. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma süreci devam etmektedir. Peki, Fosfor sinir gazı nedir? Mersin Bozyazı zehirlenme olayı nedir? Ömer Selim Tülü ve Azra Tülü neden öldü? Detaylar...

FOSFOR SİNİR GAZI NEDİR?

“Fosfor sinir gazı” ifadesi genellikle halk arasında, organofosfat içeren kimyasal maddelerle ilişkilendirilen sinir sistemi toksinlerini tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu tür maddeler, özellikle pestisitler (tarım ilaçları) ve bazı kimyasal savaş ajanları grubunda yer alan bileşiklerle ilişkilidir.

Bilimsel olarak organofosfatlar, sinir sistemi üzerinde etkili enzimleri baskılayarak çalışır. Bu durum, vücutta asetilkolin adı verilen kimyasal maddenin birikmesine yol açar ve ciddi zehirlenme tablosu ortaya çıkarabilir.

Bu tür maddelere maruz kalınması halinde şu belirtiler görülebilir:

Şiddetli mide bulantısı ve kusma

Nefes darlığı

Kas seğirmeleri ve kasılmalar

Bilinç bulanıklığı

Ağır vakalarda solunum yetmezliği

Uzmanlara göre bu kimyasallar, özellikle kapalı alanlarda yüksek yoğunlukta bulunursa kısa sürede ciddi sağlık riskleri oluşturabilmektedir.

MERSİN BOZYAZI ZEHİRLENME OLAYI NEDİR?

Mersin’in Bozyazı ilçesine bağlı Tekmen Mahallesi’nde yaşanan olayda, izne gelen polis memuru Musa Tülü, eşi Ebru Tülü ve çocukları Azra (8) ile Ömer Selim Tülü (5), mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurmuştur.

Ailenin ilk olarak Bozyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı, burada zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındığı bildirilmiştir. Ancak süreç içerisinde iki çocuk hayatını kaybetmiş, anne ve baba ise ileri tedavi için Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmiştir.

Olayın ardından AFAD ekipleri tarafından evde ve çevresinde detaylı inceleme yapılmıştır. Yapılan ölçümlerde, ailenin kaldığı odada insan sağlığını tehdit edebilecek düzeyde kimyasal madde kalıntılarına rastlandığı açıklanmıştır.

ÖMER SELİM TÜLÜ VE AZRA TÜLÜ NEDEN ÖLDÜ?

Mersin Bozyazı’da hayatını kaybeden Ömer Selim Tülü ve Azra Tülü’nün ölüm nedeni, yapılan ilk incelemelere göre kesin olarak açıklanmamıştır. Yetkililer, ölüm nedeninin netleşmesi için otopsi sonuçları ile birlikte toksikolojik ve histopatolojik analizlerin beklendiğini ifade etmiştir.