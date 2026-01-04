Haberler

Fırat Albayram kimdir? Fırat Albayram kaç yaşında, nereli?

Fırat Albayram kimdir? Fırat Albayram kaç yaşında, nereli?
Fırat Albayram, televizyon ve sinema dünyasında farklı rolleriyle tanınan ve dijital platformlardaki içerikleriyle de dikkat çeken bir oyuncu. Kariyerinin başlangıcından günümüze kadar hangi projelerde yer aldığı ve özel hayatına dair merak edilen detaylar, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Fırat Albayram kimdir? Fırat Albayram kaç yaşında, nereli?

Fırat Albayram, televizyon dizilerinden sinema filmlerine uzanan geniş bir kariyere sahip, oyunculuğu ve dijital platformlardaki çalışmalarıyla gündemde olan bir isim. 1985 doğumlu olan Albayram'ın hayatı, kariyerindeki önemli projeleri ve sosyal medya üzerindeki etkinliği, hayranları ve ekran takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Fırat Albayram kim, kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberin devamında.

FIRAT ALBAYRAM KİMDİR?

Fırat Albayram, 11 Ocak 1985 doğumlu Türk oyuncu ve içerik üreticisidir. Tiyatro eğitimi aldıktan sonra televizyon ve sinema dünyasında kendine sağlam bir yer edinen Albayram, ayrıca YouTube ve Twitch platformlarında yayınlar yaparak sosyal sorumluluk projelerine de katkı sağlamaktadır.

FIRAT ALBAYRAM KAÇ YAŞINDA?

Fırat Albayram, 11 Ocak 1985 doğumlu olduğundan 2026 yılı itibarıyla 41 yaşındadır.

FIRAT ALBAYRAM NERELİ?

Fırat Albayram, Türkiye'nin Aydın iline bağlı Nazilli ilçesinde dünyaya gelmiştir.

FIRAT ALBAYRAM'IN KARİYERİ

Televizyon dizileri:

  • Adanalı (2008-2010) – Boncuk
  • Kayıp Aranıyor (2011) – Hasan
  • Sen de Gitme (2011) – Hasan
  • Suskunlar (2012) – Hasan
  • Merhamet (2013-2014) – Can
  • Kaçak Gelinler (2014-2015) – Özgür
  • Mutlu Ol Yeter (2015) – Devrem
  • Fabrika Kızı (2015) – Cansın
  • Baba Candır (2015-2016) – Levent
  • Savaşçı (2017) – Üsteğmen Serdar Türkmen

Sinema filmleri ve kısa filmler:

  • 10. Köy Teyatora (2013) – Yiğit
  • O Rüzgâr: Sahildeki Adam (2014) – Kısa film
  • Biz Size Döneriz (2016) – Cahit
  • Hababam Sınıfı Yeniden (2019) – Format Hasan
  • Bize Müsaade (2020) – Alihan
  • Hababam Sınıfı Yaz Oyunları (2021) – Format Hasan
  • Kardeş Takımı (2024) – Serkan
