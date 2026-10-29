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Fiorentina Atalanta maçı hangi kanalda, Fiorentina Atalanta maçı nereden CANLI izlenir?

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Fiorentina Atalanta maçı hangi kanalda, Fiorentina Atalanta maçı nereden CANLI izlenir?
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İtalya Serie A’da hafta içi oynanan karşılaşmaların son gününde Fiorentina, sahasında Atalanta’yı konuk ediyor. İtalyan futbolunun iddialı iki ekibinin mücadelesi öncesinde futbolseverler “Fiorentina Atalanta maçı hangi kanalda?” ve “maç nereden canlı izlenir?” sorularına yanıt arıyor.

Fiorentina – Atalanta maçı bu akşam, 29 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.45’te başlayacak. Karşılaşma, Türkiye’de Serie A’nın yayıncısı S Sport’un S Sport 2 kanalından ve S Sport Plus dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak. İşte Fiorentina – Atalanta maçının saati, stadı ve yayın bilgileri.

FİORENTİNA ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fiorentina ile Atalanta arasındaki Serie A karşılaşması, Türkiye’de S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

FİORENTİNA ATALANTA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. S Sport 2 ve S Sport Plus ücretli yayın yaptığı için karşılaşma şifresiz olarak izlenemeyecek. Maçı takip etmek isteyenlerin S Sport ya da S Sport Plus aboneliğine sahip olması gerekiyor.

FİORENTİNA ATALANTA MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Maçı televizyondan izlemek isteyenler, S Sport 2’ye Turkcell TV+ üzerinde 78 numaralı kanaldan ulaşabilecek. S Sport 2, Disney Plus’ın internet yayını üzerinden de izlenebiliyor. Dijital platform S Sport Plus ise karşılaşmayı internet üzerinden izleme imkânı sunuyor; S Sport Plus’ın Digiturk, D-Smart ya da Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor.

FİORENTİNA ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma bu akşam, 29 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.45’te, İtalya yerel saatiyle ise 20.45’te başlayacak.

FİORENTİNA ATALANTA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Floransa’daki Artemio Franchi Stadyumu’nda oynanacak. Ev sahibi Fiorentina, taraftarı önünde güçlü rakibi karşısında üç puan hedeflerken, Atalanta ise deplasmandan galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor.

FİORENTİNA VE ATALANTA HANGİ TAKIM?

Fiorentina, İtalya’nın Toskana bölgesindeki Floransa kentinin takımı. Mor formalı ekip, 1956 ve 1969’da kazandığı iki İtalya şampiyonluğuyla Serie A’nın köklü kulüpleri arasında yer alıyor. Atalanta ise Lombardiya bölgesindeki Bergamo kentini temsil ediyor. Son yıllarda yükselen performansıyla dikkat çeken Atalanta, 2024’te UEFA Avrupa Ligi’ni kazanarak tarihindeki ilk Avrupa kupasını müzesine götürmüştü.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Maç saatlerinde sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşmanın yalnızca resmi yayıncı S Sport üzerinden izlenmesi öneriliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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