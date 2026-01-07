Finale girmeden büte girilir mi? Bütünleme sınavına girmek için finale girmek gerekiyor mu?

Üniversitelerde sınav takvimi netleşirken, öğrenciler bütünleme sınavlarına ilişkin kuralları daha yakından sorgulamaya başladı. Final sınavına katılmayanların bütünleme sınavına girip giremeyeceği, özellikle devamsızlık, not ortalaması ve sınav yönetmelikleri nedeniyle sıkça tartışılan konular arasında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

FİNALE GİRMEDEN BÜTE GİRİLİR Mİ?

Genel olarak üniversitelerde uygulanan akademik mevzuata göre finale girmeden bütünleme sınavına girilip girilemeyeceği üniversitenin ve fakültenin yönetmeliğine bağlıdır. Çoğu üniversitede final sınavına girme hakkı olan öğrenciler, finalden başarısız olmaları veya notlarını yükseltmek istemeleri halinde bütünleme sınavına da girebilir.

Ancak bazı üniversitelerde final sınavına hiç girmeyen öğrencilerin bütünleme hakkı bulunmayabilir. Bu nedenle öğrencilerin kendi üniversitelerinin sınav yönetmeliğini dikkatle incelemesi gerekir.

BÜTÜNLEME SINAVINA GİRMEK İÇİN NE YAPMAK LAZIM?

Bütünleme sınavına girebilmek için öncelikle ilgili dersten dönem içi yükümlülüklerin (devam şartı, vize, ödev vb.) yerine getirilmiş olması gerekir. Öğrencinin final sınavına girme hakkını kazanmış olması temel şarttır. Çoğu üniversitede ayrıca ayrı bir başvuru yapılmasına gerek yoktur; öğrenci otomatik olarak bütünleme sınavına girebilir. Ancak bazı üniversitelerde sistem üzerinden başvuru istenebilir, bu nedenle akademik takvim ve öğrenci bilgi sistemi duyuruları takip edilmelidir.

BÜTÜNLEME SINAVI NEDİR?

Bütünleme sınavı, final sınavından başarısız olan ya da notunu yükseltmek isteyen öğrenciler için tanınan ek bir sınav hakkıdır. Genellikle dönem sonunda yapılır ve final sınavının telafisi niteliğindedir. Bütünleme sınavında alınan not, final notunun yerine geçer ve ders başarı notu buna göre yeniden hesaplanır.

BÜTÜNLEME SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Bütünleme sınavına, ilgili derste devam şartını sağlamış ve final sınavına girme hakkı kazanmış öğrenciler girebilir. Final sınavına girip başarısız olanlar ya da bazı üniversitelerde finalden düşük not alan öğrenciler bütünleme sınavına katılabilir. Devamsızlıktan kalan veya dönem içi şartlarını yerine getirmeyen öğrenciler ise genellikle bütünleme sınavına giremez. Üniversiteye göre kurallar değişebileceği için resmi yönetmelikler esas alınmalıdır.