Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla ekrana gelen Beyaz’la Joker, her bölümde yarışmacılara yönelttiği dikkat çekici sorularla izleyicilerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Programda sorulan sorular, yayın sonrasında sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Şıklarda yer alan dört karakterin de sinema tarihinde son derece tanınmış olması ve isimleriyle özdeşleşmesi, soruyu ilk bakışta kafa karıştırıcı hale getirdi. Film karakterlerinden hangisi filmin adıyla aynı ismi taşımaz?

FİLM KARAKTERLERİNDEN HANGİSİ FİLMİN ADIYLA AYNI İSMİ TAŞIMAZ?

Forrest Gump

Rocky

John Wick

James Bond

Cevap: James Bond

JAMES BOND NEDEN DOĞRU CEVAP?

James Bond, dünyanın en uzun soluklu film serilerinden birinin kahramanı olmasına rağmen, seride “James Bond” adını taşıyan bir film bulunmuyor. İngiliz yazar Ian Fleming’in yarattığı ajan 007’nin filmleri; Dr. No, Goldfinger, Casino Royale ve Skyfall gibi her seferinde farklı isimlerle vizyona girdi. Diğer şıklardaki karakterler ise doğrudan kendi filmlerine adını veriyor. Tom Hanks’in canlandırdığı Forrest Gump, 1994 yapımı ve altı Oscar kazanan Forrest Gump filminin kahramanı. Sylvester Stallone’un hayat verdiği boksör Rocky Balboa, 1976’da vizyona giren ve En İyi Film Oscar’ını kazanan Rocky filminin ana karakteri. Keanu Reeves’in canlandırdığı tetikçi John Wick ise 2014’te başlayan ve kendi adını taşıyan John Wick serisinin kahramanı. Bu nedenle sorunun doğru cevabı James Bond oldu.

BEYAZ’LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz’la Joker, Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Bilgi yarışmasını eğlenceyle bir araya getiren program, yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ’LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz’la Joker’de yarışmacılar, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken özelliklerinden biri, yanlış cevap verilse bile yarışmacının elenmemesi. Bu sayede yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.