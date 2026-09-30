Filistin milli takım oyuncuları kim, hangi takımda oynuyorlar, Transfermarkt değerleri nekadar?

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Filistin Milli Takımı, Konya'da sahaya çıkacağı dostluk maçı öncesinde yoğun ilgi görüyor. Mücadeleyi takip edecek futbolseverler, rakip kadrodaki isimleri ve bu oyuncuların futbol kariyerlerini yakından tanımak istiyor. "Filistin milli takım oyuncuları kim, hangi takımda oynuyorlar?" sorusu yanıt ararken, takımın kadro yapısı ve öne çıkan futbolcuları da merak konusu oldu. İşte Filistin Milli Takımı hakkında bilinmesi gerekenler...

FİLİSTİN MİLLİ TAKIMI KADROSU

Filistin Milli Takımı'nın güncel kadrosunda toplam 27 oyuncu yer alıyor. Kadronun toplam piyasa değeri yaklaşık 11,7 milyon euro olarak hesaplanıyor. Takımda tecrübeli isimlerle genç yeteneklerin bir arada bulunması dikkat çekerken, oyuncuların önemli bir bölümü Mısır, Katar ve Kuveyt liglerinde mücadele ediyor.

FİLİSTİN'İN KALECİLERİ

Filistin kalesinde üç isim görev bekliyor. Kadronun kalecileri ve kulüpleri şöyle:

Rami Hamadeh (32) – Kulüpsüz – 250 bin €

Abed Yassin (22) – Kulüpsüz – 100 bin €

Mahdi Assi (21) – Homs Al-Fidaa SC – 25 bin €

FİLİSTİN'İN DEFANS OYUNCULARI

Savunma hattında Katar'dan Almanya'ya, Venezuela'dan Peru'ya uzanan farklı liglerde oynayan isimler bulunuyor. Defans oyuncuları şöyle sıralanıyor:

Michel Termanini (28) – Stoper – Al-Shamal SC – 500 bin €

Brayan Morales (24) – Stoper – Trujillanos FC – 250 bin €

Khalid Abu El Haija (20) – Stoper – 1. FC Nürnberg II – 200 bin €

Ameed Mahajneh (29) – Stoper – Al-Arabi SC – 150 bin €

Yaser Hamed (28) – Stoper – Al-Khor SC – 125 bin €

Wajdi Nabhan (25) – Sol Bek – Zed FC – 300 bin €

Ahmed Taha (25) – Sol Bek – SC Kfar Qasem – 225 bin €

Emilio Saba (25) – Sağ Bek – Sport Boys Association – 400 bin €

Mus'ab Al-Batat (32) – Sağ Bek – Kulüpsüz – 175 bin €

FİLİSTİN'İN ORTA SAHA OYUNCULARI

Filistin'in orta sahası, kadronun en değerli isimlerinden bazılarını barındırıyor. Orta saha oyuncuları şöyle:

Hamed Hamdan (25) – Ön Libero – Pyramids FC – 1,20 milyon €

Ayham Shhade (25) – Ön Libero – FK Velez Mostar – 100 bin €

Agustín Manzur (26) – Merkez Orta Saha – Club Libertad Asunción – 2,00 milyon €

Ameed Sawafta (26) – Merkez Orta Saha – El Masry SC – 200 bin €

Adam Kaied (24) – Merkez Orta Saha – Zamalek SC – 200 bin €

Ahmad Al-Qaq (24) – Sol Orta Saha – Sporting Club Jacksonville – 125 bin €

Abdulhadi Rashid (21) – On Numara – Suez Petrojet FC – 25 bin €

FİLİSTİN'İN KANAT OYUNCULARI

Hücum hattının kanatlarında ise hem hız hem de tecrübe ön plana çıkıyor. Kanat oyuncuları şöyle:

Badr Mousa (27) – Sol Kanat – Suez Petrojet FC – 300 bin €

Hassan Aladin (26) – Sol Kanat – Al-Gharafa SC – 175 bin €

Oday Dabbagh (27) – Sağ Kanat – Zamalek SC – 1,80 milyon €

Tamer Seyam (33) – Sağ Kanat – Al-Shamal SC – 175 bin €

FİLİSTİN'İN FORVET OYUNCULARI

Gol yükünü sırtlayacak santrforlar arasında Avrupa'da forma giyen isimler de bulunuyor. Forvet oyuncuları şöyle:

Assad Al-Hamlawi (25) – CS Universitatea Craiova – 2,00 milyon €

Zaid Qunbar (24) – Al-Arabi SC (Kuveyt) – 350 bin €

Adam Ahmad (23) – Esbjerg fB – 250 bin €

Khaled Al-Nabris (23) – Cleopatra FC – 100 bin €

FİLİSTİN'İN EN DEĞERLİ OYUNCULARI KİMLER?

Filistin kadrosunun en değerli isimleri, 2'şer milyon euro piyasa değeriyle Paraguay ekibi Club Libertad Asunción'da forma giyen orta saha oyuncusu Agustín Manzur ile Romanya'nın Universitatea Craiova takımında oynayan santrfor Assad Al-Hamlawi oldu. Bu iki ismi, Mısır devi Zamalek'in forması giyen 1,80 milyon euro değerindeki kanat oyuncusu Oday Dabbagh ve Pyramids FC'de oynayan 1,20 milyon euro değerindeki ön libero Hamed Hamdan takip ediyor.

KADRONUN EN GENÇ VE EN TECRÜBELİ İSİMLERİ

Filistin kadrosunun en genç oyuncusu, Almanya'da 1. FC Nürnberg II forması giyen 20 yaşındaki stoper Khalid Abu El Haija. Takımın en tecrübeli ismi ise Katar ekibi Al-Shamal SC'de oynayan 33 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Tamer Seyam olarak öne çıkıyor.