Filenin Sultanları ne zaman yarı final oynayacak? Filenin Sultanları yarı final rakibi kim olacak?

Avrupa Şampiyonası'nda yoluna devam eden Filenin Sultanları, Almanya karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından yarı finale adını yazdırdı. Şampiyonluk hedefini sürdüren millilerin son dörtte karşılaşacağı takım merak edilirken, gözler Türkiye-Sırbistan mücadelesine çevrildi. Peki, Filenin Sultanları ne zaman yarı final oynayacak, yarı final rakibi kim olacak?

FİLENİN SULTANLARI NE ZAMAN YARI FİNAL OYNAYACAK?

Filenin Sultanları, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde 5 Eylül 2026 Cumartesi günü sahaya çıkacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yarı final mücadelesi saat 16.00'da başlayacak.

FİLENİN SULTANLARI YARI FİNALDE KİMİNLE OYNAYACAK?

Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi Sırbistan olacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Almanya'yı 3-1 mağlup ederek son dört takım arasına kalırken, Sırbistan da Yunanistan'ı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı final karşılaşmaları 5 Eylül Cumartesi günü oynanacak. Günün ilk yarı finalinde saat 16.00'da Türkiye ile Sırbistan karşı karşıya gelecek. İkinci yarı final mücadelesinde ise saat 19.00'da Polonya ile İtalya mücadele edecek.

FİNAL NEREDE, NE ZAMAN OYNANACAK?

Avrupa şampiyonunu belirleyecek final karşılaşması 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 19.00'da İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Yarı finalde rakiplerini mağlup eden iki takım, Avrupa şampiyonluğu için finalde karşı karşıya gelecek.