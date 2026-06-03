Filenin Sultanları maçları hangi kanalda, VNL maçları hangi kanalda?

Filenin Sultanları'nın VNL heyecanı başlarken, milyonlarca spor tutkunu karşılaşmaları hangi kanaldan takip edebileceğini öğrenmek istiyor. Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maçlarını kaçırmak istemeyen taraftarlar, "VNL maçları hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Filenin Sultanları'nın maç yayınlarıyla ilgili merak edilen detaylar.

FİLENİN SULTANLARI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

2026 FIVB Milletler Ligi'nin başlamasıyla birlikte gözler bir kez daha Filenin Sultanları'na çevrildi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, yeni sezonda Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya ve Bulgaristan karşısında mücadele edecek. Milli takımın maçlarını takip etmek isteyen voleybolseverler ise yayın bilgilerini araştırmaya başladı.

FİLENİN SULTANLARI MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

2026 FIVB Milletler Ligi kapsamında oynanacak A Milli Kadın Voleybol Takımı maçlarının yayın hakları S Sport'ta bulunuyor. Bu nedenle Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi karşılaşmaları S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Milli takımın grup aşamasındaki tüm maçları voleybolseverlerle bu kanal üzerinden buluşacak.

VNL MAÇLARI NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşmaları dijital platformlardan takip etmek isteyen sporseverler ise S Sport Plus üzerinden maçları canlı izleyebilecek. Mobil uygulama, internet sitesi ve çeşitli akıllı cihazlar aracılığıyla erişim sağlayan kullanıcılar, Filenin Sultanları'nın tüm mücadelelerini canlı takip etme fırsatı bulacak.

MAÇLAR ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

2026 Milletler Ligi karşılaşmalarının Türkiye yayın haklarının S Sport'ta bulunması nedeniyle maçlar şifreli yayın kapsamında izleyiciyle buluşacak. Bu nedenle karşılaşmaları takip etmek isteyen voleybolseverlerin S Sport veya S Sport Plus aboneliğine sahip olması gerekiyor.

FİLENİN SULTANLARI'NIN İLK HAFTA RAKİPLERİ

Milletler Ligi'nin ilk haftasında Filenin Sultanları zorlu rakiplere karşı sahaya çıkacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya etabında Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya ve Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

Turnuvaya güçlü bir başlangıç yapmak isteyen milliler, ilk etapta alacağı sonuçlarla finaller yolunda önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.

HEDEF YENİDEN ZİRVE

2023 yılında Voleybol Milletler Ligi şampiyonluğuna ulaşarak tarihi bir başarı elde eden Filenin Sultanları, 2026 sezonunda da aynı başarıyı tekrarlamak istiyor. Dünya voleybolunun güçlü ekiplerine karşı mücadele edecek milliler, turnuvada yeniden şampiyonluk hedefiyle parkeye çıkacak.

Voleybolseverler ise Filenin Sultanları'nın heyecan dolu karşılaşmalarını S Sport ve S Sport Plus platformları üzerinden takip edebilecek.