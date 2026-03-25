Çok sayıda adrese yapılan baskınlarda en dikkat çeken isimlerden biri ise Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman oldu. Gözaltı iddiası sonrası gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Fikret Orman neden gözaltına alındı? Fikret Orman kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde.

FİKRET ORMAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uzun süredir sürdürülen "Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Soruşturması" kapsamında kritik bir operasyon gerçekleştirildi. Teknik ve fiziki takibin ardından başlatılan eş zamanlı baskınlarda, sanat ve spor dünyasından tanınmış isimlerin adreslerine operasyon düzenlendi.

Elde edilen bilgilere göre, soruşturma çerçevesinde Fikret Orman'ın da adı geçti. 25 Mart 2026 saat 00:53 sularında kamuoyuna yansıyan gelişmede, Orman'ın uyuşturucu ticareti veya kullanımıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Evinde yapılan aramaların ardından sağlık kontrolünden geçirilen Orman, ifadesinin alınması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü. Soruşturmanın kapsamı ve Orman'ın dosyadaki konumuna ilişkin detayların henüz netleşmediği belirtildi.

FİKRET ORMAN KİMDİR?

Fikret Orman, Türkiye'de hem spor hem de iş dünyasında tanınan isimlerden biridir. Özellikle Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde üstlendiği başkanlık göreviyle geniş kitleler tarafından bilinir hale gelmiştir.

2012 yılında Beşiktaş Kulübü başkanlığına seçilen Orman, 2019 yılına kadar bu görevini sürdürdü. Görev süresi boyunca kulübün mali yapısı ve tesisleşme projeleriyle öne çıktı. Özellikle Vodafone Park'ın inşası, onun döneminin en dikkat çeken projeleri arasında yer aldı.

FİKRET ORMAN KAÇ YAŞINDA?

4 Kasım 1967 doğumlu olan Fikret Orman, 2026 yılı itibarıyla 58 yaşındadır.

FİKRET ORMAN NERELİ?

İstanbul doğumlu olan Fikret Orman, aslen Rizelidir.

FİKRET ORMAN NE İŞ YAPIYOR?

İnşaat mühendisi olan Fikret Orman, iş hayatında özellikle otomotiv, inşaat ve turizm sektörlerindeki yatırımlarıyla bilinmektedir. Orsan Yedek Parça ve Knorr-Orsan gibi otomotiv alanında faaliyet gösteren şirketlerle ilişkilendirilen Orman, aynı zamanda farklı sektörlerde de yatırımlara sahiptir.

İş dünyasındaki faaliyetlerinin yanı sıra spor yöneticiliği kimliğiyle de tanınan Orman, Beşiktaş Kulübü başkanlığı döneminde büyük ölçekli projelere imza atmıştır.