FIFA yaptığı resmi duyurulardan biriyle Türk futbolunu yakından ilgilendiren önemli bir yaptırım kararını kamuoyuna açıkladı. Uluslararası futbolun yönetim organı, Türkiye’den iki Süper Lig ve bir 2. Lig kulübüne toplamda 3 dönem transfer yasağı uygulanacağını bildirdi. Peki, FIFA hangi Türk takımlarına transfer yasağı verdi? FIFA Türk takımlarına neden transfer yasağı verdi? Detaylar...

FIFA HANGİ TÜRK TAKIMLARINA TRANSFER YASAĞI VERDİ?

FIFA’nın transfer tahtasını kapattığı kulüpler arasında Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği (Natura Dünyası Gençlerbirliği) yer aldı. Karar, kulüplerin yeni oyuncu kaydı yapmasını geçici olarak durdururken, söz konusu yasağın süresi “üç transfer dönemi” olarak açıklandı.

FIFA’nın uyguladığı bu tür yaptırımlar, kulüplerin uluslararası transfer süreçlerinde belirlenen mali yükümlülükleri yerine getirmemesi durumunda devreye giriyor. Bu kapsamda Türk futbolunun köklü temsilcilerinden olan bu üç kulüp, yeni transfer yapma hakkını geçici olarak kaybetmiş durumda.

FIFA TÜRK TAKIMLARINA NEDEN TRANSFER YASAĞI VERDİ?

FIFA tarafından açıklanan yaptırımın temel gerekçesi, kulüplerin geçmiş dönemden kalan ödenmemiş borçları ve mali yükümlülüklerini yerine getirmemesi olarak gösterildi. Edinilen bilgilere göre transfer yasağının arkasında, futbolcu alacakları ve finansal anlaşmazlıklardan doğan ödemelerin zamanında yapılmaması bulunuyor.