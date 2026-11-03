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Feyenoord İnter maçı hangi kanalda, Feyenoord İnter nereden CANLI izlenir?

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Feyenoord İnter maçı hangi kanalda, Feyenoord İnter nereden CANLI izlenir?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı bu akşam Hollanda'da devam edecek. Hollanda temsilcisi Feyenoord, İtalyan devi Inter'i konuk edecek. Avrupa futbolunun takipçileri, karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağını ve nereden canlı izlenebileceğini araştırıyor.

Feyenoord, iç saha avantajını kullanarak Inter karşısında 3 puan hedefliyor. Inter ise zorlu Rotterdam deplasmanından galibiyetle dönmenin yollarını arayacak. Mücadele, tabii Spor 3 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte Feyenoord Inter maçının yayın kanalı, tarihi, saati ve oynanacağı stadyum bilgisi.

FEYENOORD INTER HANGİ KANALDA?

Feyenoord Inter maçı, tabii Spor 3 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. tabii Spor 3'ün yayınına yalnızca internet üzerinden erişilebiliyor. Karşılaşma için Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor.

FEYENOORD INTER NEREDEN CANLI İZLENİR?

Feyenoord Inter maçını canlı izlemek isteyenler, karşılaşmayı TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden tabii Spor 3 kanalında takip edebilecek. Yayın bağlantısı ve akışında değişiklik olabileceği için izleyicilerin maç öncesinde resmi yayıncının duyurularını kontrol etmeleri öneriliyor.

FEYENOORD INTER MAÇI NE ZAMAN?

Feyenoord Inter maçı bugün, 3 Kasım 2026 Salı günü oynanacak. Karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası kapsamında gerçekleştirilecek.

FEYENOORD INTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Feyenoord Inter maçı, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.

FEYENOORD INTER MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Feyenoord ile Inter arasındaki karşılaşma, Rotterdam'daki De Kuip Stadyumu'nda oynanacak. Ev sahibi Feyenoord, taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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