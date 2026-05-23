Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca kimdir, hangi partiden? Silahlı saldırıya uğrayan Alim Karaca'nın sağlık durumu nasıl?

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaşanan silahlı saldırı olayı, bölgede büyük yankı uyandırdı. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’nın uğradığı saldırının ardından güvenlik güçleri geniş çaplı soruşturma başlatırken, kamuoyu ise hem olayın detaylarını hem de Karaca’nın sağlık durumunu merak etmeye başladı. Peki, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca kimdir, hangi partiden? Alim Karaca'nın sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizde.

FETHİYE BELEDİYE BAŞKANI ALİM KARACA KİMDİR?

Alim Karaca, 09 Temmuz 1973 tarihinde Muğla’nın Fethiye ilçesinde dünyaya geldi. İlköğretim eğitimine Kumluova İlkokulu’nda başlayan Karaca, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul Beylerbeyi’nde bulunan H. Ömer Sabancı okullarında tamamladı. Üniversite eğitimini ise Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde aldı.

Siyasi yaşamına genç yaşlarda adım atan Alim Karaca, lise yıllarında Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları içerisinde aktif görev aldı. İstanbul’daki eğitim hayatının ardından yeniden Muğla’ya dönen Karaca, yerel yönetimlerde önemli görevler üstlendi.

2009-2014 yılları arasında Kumluova Belediye Başkanlığı görevini yürüten Karaca, bölgedeki yerel yönetim çalışmalarında aktif rol aldı. Siyasi faaliyetlerinin yanı sıra tarımla da ilgilenen Karaca’nın, uzun yıllardır bölgede üretim faaliyetlerini sürdürdüğü biliniyor.

Öğrencilik döneminde sporla da yakından ilgilenen Alim Karaca, İstanbul’da bulunduğu yıllarda Enka Spor Kulübü’nde lisanslı voleybolcu olarak forma giydi.

Evli ve iki çocuk babası olan Karaca, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde CHP’den Fethiye Belediye Başkanı seçildi.

ALİM KARACA HANGİ PARTİDEN?

Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olan Alim Karaca, siyasi kariyerine CHP Gençlik Kolları’nda başladı. Uzun yıllardır parti içerisinde çeşitli görevlerde bulunan Karaca, özellikle yerel yönetim alanındaki çalışmalarıyla öne çıktı.

ALİM KARACA SİLAHLI SALDIRI

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya yönelik silahlı saldırı, Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Babataşı Mahallesi Karayolları mevkiinde meydana geldi.

Edinilen ilk bilgilere göre Karaca’ya henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırı düzenlendi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Saldırıda ayağından yaralanan Karaca’ya ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılan Karaca’nın tedavi altına alındığı öğrenildi.

Olayın ardından güvenlik güçleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Polis ekiplerinin saldırının nedeni ile şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Yetkililerden olayla ilgili resmi incelemelerin devam ettiği öğrenilirken, saldırının detaylarına ilişkin araştırmaların sürdüğü belirtildi.

ALİM KARACA'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Silahlı saldırıda ayağından yaralanan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası tedavi altına alınan Karaca’nın durumuna ilişkin resmi makamlar tarafından detaylı bir açıklama yapılmadı. Ancak edinilen ilk bilgilere göre Karaca’nın ayağından yaralandığı belirtildi.