CHP'li büyükşehir belediye başkanlarından 'kurultay' açıklaması

CHP'li büyükşehir belediye başkanları, mahkemenin 'mutlak butlan' kararı sonrası bir araya gelerek en geç 45 gün içinde olağanüstü kurultay toplanması gerektiğini duyurdu.

CHP'li büyükşehir belediye başkanları, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi'nin CHP kurultay davasında 'mutlak butlan' kararı sonrası, bir araya geldi. Toplantının ardından parti genel merkezinde Özgür Özel'i ziyaret eden 12 Büyükşehir Belediye Başkanı, ortak yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Cumhuriyeti kuran partimiz, ülkemizin demokrasi tarihinde bugüne kadar yaşanmış zor süreçlerden başarıyla çıkmıştır. Partimiz, bugün içinde bulunduğumuz süreçten de birlik ve beraberlik içerisinde güçlenerek çıkacaktır. 'Mutlak butlan' kararının asıl amacının, Cumhuriyet Halk Partimizi bölmek, parçalamak ve milletimizin iktidar değişimi umudunu zayıflatmak olduğunun farkındayız. Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye başkanları olarak; partimizin seçilmiş Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in ve parti yönetimimizin yanındayız. Gelinen aşamada, partimizin selameti ve geleceği açısından, olağanüstü kurultayımızın en geç 45 gün içinde toplanması gerektiği görüşümüzü kamuoyuna duyururuz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

