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Ferdi Kadıoğlu neden yok? Ferdi Kadıoğlu Fransa maçında sakat mı, cezalı mı, yedek mi, kadro dışı mı?

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Ferdi Kadıoğlu neden yok? Ferdi Kadıoğlu Fransa maçında sakat mı, cezalı mı, yedek mi, kadro dışı mı?
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A Milli Futbol Takımı'nın Fransa karşılaşmasında Ferdi Kadıoğlu'nun ilk 11'de yer almaması futbolseverlerin dikkatini çekti. Milli futbolcunun maçta neden forma giymediği, sakatlık yaşayıp yaşamadığı ve kadroda bulunup bulunmadığı merak konusu oldu. Peki, Ferdi Kadıoğlu neden yok? Ferdi Kadıoğlu Fransa maçında sakat mı, cezalı mı, yedek mi, kadro dışı mı? Detaylar haberimizde.

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında Ferdi Kadıoğlu'nun ilk 11'de yer almaması dikkat çekti. Belçika maçının ardından ağrıları arttığı belirtilen milli futbolcunun son durumu merak edilirken, Ferdi Kadıoğlu'nun sakat mı, cezalı mı yoksa yedek mi olduğu araştırılıyor.

FERDİ KADIOĞLU FRANSA MAÇINDA NEDEN YOK?

Ferdi Kadıoğlu'nun Fransa karşılaşmasında ilk 11'de yer almamasının nedeni olarak maç öncesinde yaşadığı ağrılar gösteriliyor. Belçika mücadelesinin ardından ağrılarının arttığı aktarılan futbolcunun durumu, teknik heyet tarafından son kontrollerin ardından değerlendirildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın, maç öncesinde Ferdi Kadıoğlu'nun durumunun son antrenmanın ardından netleşeceğini belirtmişti. Karşılaşma öncesinde yayımlanan haberlerde de milli futbolcunun ilk 11'de başlama ihtimalinin düşük olduğu ifade edilmişti.

FERDİ KADIOĞLU SAKAT MI?

Ferdi Kadıoğlu'nun Fransa maçı öncesinde ağrılar yaşadığına ilişkin haberler bulunuyor. Ancak oyuncunun sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığına dair doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle ilk 11'de yer almamasını doğrudan kadro dışı bırakılması veya maç kadrosundan çıkarılması şeklinde değerlendirmemek gerekiyor.

FERDİ KADIOĞLU CEZALI MI?

Ferdi Kadıoğlu'nun Fransa karşılaşmasında forma giymemesinin nedeni kart cezası değil. Milli futbolcu hakkında bu maç özelinde cezalı olduğuna ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

FERDİ KADIOĞLU YEDEK Mİ, KADRODA MI?

Ferdi Kadıoğlu, Fransa maçının açıklanan ilk 11'inde yer almıyor. İlk 11'de bulunmaması, tek başına maç kadrosunda olmadığı anlamına gelmiyor. Yedek oyuncular listesinde bulunup bulunmadığı ve karşılaşmada süre alıp almayacağı, resmi maç kadrosu ve teknik heyetin tercihine göre netleşiyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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