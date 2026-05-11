Trendyol Süper Lig’de 2025/26 sezonunu ikinci sırada tamamlaması kesinleşen Fenerbahçe’de gündem artık tamamen başkanlık seçimlerine çevrildi. Sarı-lacivertli camiada 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurul öncesinde başkan adayları Aziz Yıldırım ile Hakan Safi’nin teknik direktör planları netleşmeye başladı. Peki, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin teknik direktör adayları kimler? Detaylar haberimizde.

FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Fenerbahçe’de seçim atmosferi giderek yoğunlaşırken, taraftarların en çok merak ettiği konu takımın başına hangi teknik adamın geçeceği oldu. Başkan adayları Aziz Yıldırım ile Hakan Safi’nin teknik direktör konusunda kapsamlı bir çalışma yürüttüğü belirtiliyor.

Her iki adayın da ilk etapta yabancı teknik direktör seçeneğine yöneldiği ifade edilirken, teknik heyet planlamasının seçimden önce netleştirilmesi hedefleniyor. Amaç, 6-7 Haziran’daki genel kurula teknik direktörünü belirlemiş şekilde girmek.

Şampiyonluk yarışının matematiksel olarak sona ermesinin ardından teknik direktör operasyonunun hız kazandığı belirtilirken, Avrupa futbolunda yükselen isimlerin detaylı şekilde analiz edildiği öğrenildi. Bu süreçte öne çıkan ilk isim ise Enzo Maresca oldu.

Chelsea ile geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluğu yaşayan İtalyan teknik adamın, hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi tarafından yakından takip edildiği ifade ediliyor. 46 yaşındaki çalıştırıcının kariyerindeki yükseliş ve modern futbol anlayışı nedeniyle listede üst sıralarda yer aldığı kaydedildi.

Aziz Yıldırım’ın Stamford Bridge’te loca sahibi olması nedeniyle Chelsea maçlarını yakından takip ettiği ve Maresca’nın çalışma sistemini detaylı şekilde gözlemleme fırsatı bulduğu da kulislerde konuşulan detaylar arasında yer aldı.

Öte yandan teknik direktör adayları arasında gösterilen Filipe Luis’in de Avrupa hedefi nedeniyle dikkat çektiği öğrenildi. Flamengo’da kısa sürede önemli başarılar elde eden genç teknik adamın kariyer planlamasında Avrupa futbolunun önemli bir yer tuttuğu belirtiliyor.

Brezilya temsilcisi Flamengo ile 2024-2025 döneminde toplam 7 kupa kazanan Filipe Luis’in özellikle genç yaşına rağmen elde ettiği başarılarla Avrupa kulüplerinin radarına girdiği ifade edildi. 40 yaşındaki teknik adamın Chelsea ihtimalinin de gündemde olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe yönetimine talip olan isimlerin yalnızca yabancı teknik direktörler üzerinde durmadığı, yerli alternatifler için de çalışmalar yaptığı öğrenildi.

AZİZ YILDIRIM VE HAKAN SAFI'NIN TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI KİMLER?

Başkan adayı Aziz Yıldırım’ın teknik direktör konusunda yabancı isimlerin yanı sıra yerli alternatifler üzerinde de durduğu belirtildi. Yıldırım’ın yerli teknik adam tercihinde önceliğinin Aykut Kocaman olduğu ifade edildi.

Daha önce Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe’de iki ayrı süreçte görev yapan Aykut Kocaman’ın yeniden gündeme geldiği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın ekibiyle birlikte çalışmalar yaptığı ve olası bir göreve hazırlandığı belirtiliyor.

Hakan Safi cephesinde ise yerli teknik direktör alternatifi olarak İsmail Kartal ismi ön plana çıkıyor. Safi’nin, 2023-24 sezonunda Fenerbahçe’de ortaya koyduğu performans nedeniyle İsmail Kartal’a olumlu baktığı ifade edildi.

Hakan Safi ile İsmail Kartal arasında güçlü bir iletişim bulunduğu ve deneyimli teknik adamın yerli adaylar arasında listenin üst sıralarında yer aldığı kaydedildi.

Bunun yanında iki başkan adayının da yerli teknik adam havuzunu geniş tuttuğu öğrenildi. Özellikle bu sezon Başakşehir’de başarılı performans sergileyen Nuri Şahin’in de alternatif isimlerden biri olduğu ifade edildi.

37 yaşındaki teknik adamın genç yaşına rağmen ortaya koyduğu futbol anlayışı ve takım organizasyonunun dikkat çektiği belirtilirken, Fenerbahçe’nin teknik direktör değerlendirme listesinde yer aldığı dile getirildi.

Sarı-lacivertli kulüpte seçim süreci yaklaşırken teknik direktör konusundaki gelişmelerin önümüzdeki günlerde daha da netleşmesi bekleniyor. Başkan adaylarının seçim öncesinde teknik direktör planlarını kamuoyuyla paylaşabileceği ifade edilirken, Fenerbahçe’de yeni sezonun en kritik kararlarından biri için geri sayım başladı.