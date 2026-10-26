Fenerbahçe'nin yeni stadyum projesiyle ilgili gelişmeler, sarı-lacivertli kulübün Kadıköy'deki geleceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Başkan Aziz Yıldırım'ın 75 bin kişilik yeni stat teklifini açıklamasının ardından stadın Maltepe'ye yapılıp yapılmayacağı, mevcut Chobani Stadı'nın büyütülüp büyütülmeyeceği ve taşınma kararının nasıl alınacağı merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe'nin yeni stadı nereye, Maltepe'ye mi yapılacak? Detaylar...

FENERBAHÇE'NİN YENİ STADI NEREYE YAPILACAK?

Fenerbahçe için gündemdeki seçeneklerden biri, İstanbul'un Maltepe ilçesinde 75 bin kişilik yeni bir stadyum yapılması. Aziz Yıldırım, 24 Ekim 2026'da yaptığı açıklamada, devlet tarafından Maltepe'de inşa edilmesi planlanan stadın kulübe tahsis edilmesinin teklif edildiğini söyledi. Ancak bu teklif, Fenerbahçe'nin Kadıköy'den taşınma kararını kesinleştirdiği anlamına gelmiyor.

FENERBAHÇE MALTEPE'YE Mİ TAŞINACAK?

Fenerbahçe'nin Maltepe'ye taşınması henüz kesinleşmedi. Aziz Yıldırım, yeni stadın kulübün menfaatlerine uygun olması durumunda konuyu genel kurula götüreceğini belirtti. Son kararın kongrede verileceğini ifade eden Yıldırım, kulübün çıkarlarına aykırı bir teklifi kabul etmeyeceğini söyledi.

FENERBAHÇE'NİN MEVCUT STADI BÜYÜTÜLECEK Mİ?

Fenerbahçe'nin önündeki diğer seçenek, Kadıköy'deki Chobani Stadı'nın kapasitesinin artırılması. Kulüp, 9 Eylül 2026'da mevcut stadın kapasitesini 64 bine çıkarmayı hedefleyen yenileme projesinin tamamlandığını duyurmuştu. Böylece Maltepe'de yeni stat yapılması ile mevcut stadın büyütülmesi seçenekleri gündemdeki yerini koruyor.

MALTEPE'YE YAPILACAK YENİ STADIN KAPASİTESİ KAÇ OLACAK?

Aziz Yıldırım'ın açıklamasında Maltepe'de yapılması planlanan yeni stadın kapasitesinin 75 bin seyirci olması öngörülüyor. Projenin, Türkiye'nin İtalya ile birlikte düzenleyeceği EURO 2032'nin finaline ev sahipliği yapma hedefiyle bağlantılı olduğu belirtildi. Ancak stadın inşaat takvimi ve taşınma süreci henüz kesinleşmiş değil.

FENERBAHÇE'NİN YENİ STADI NE ZAMAN YAPILACAK?

Maltepe'de yapılması gündeme gelen yeni stadyum için kesin bir inşaat başlangıç veya tamamlanma tarihi açıklanmadı. Aziz Yıldırım'ın aktardığına göre süreç henüz fizibilite ve değerlendirme aşamasında. Projenin uygulanıp uygulanmayacağı, sunulacak şartların değerlendirilmesinin ardından netlik kazanacak.