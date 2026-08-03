Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Yapılan kura sonucunda Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı elemesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakip de kesinleşti. Peki, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi muhtemel rakibi kim? Fenerbahçe Sturm Graz'ı yenerse rakibi kim olacak? Detaylar...

FENERBAHÇE STURM GRAZ'I YENERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekiminin tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'nin olası rakibi resmiyet kazandı.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. Bu eşleşmeden galip ayrılması halinde Fenerbahçe, Devler Ligi'nde lig aşamasına yükselebilmek adına play-off turunda mücadele edecek.

Yapılan kura sonucuna göre Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elemesi halinde Lyon - Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Play-off turunu başarıyla geçen takım ise UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında yer alma hakkını elde edecek.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ MUHTEMEL RAKİBİ KİM?

UEFA'nın Nyon'da düzenlediği kura çekimiyle birlikte Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu.

Kura sonucuna göre sarı-lacivertlilerin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki olası rakibi, Lyon ile Sparta Prag arasında oynanacak eşleşmenin galibi olacak.

Ancak bu eşleşmenin gerçekleşebilmesi için Fenerbahçe'nin ilk olarak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz'ı elemesi gerekiyor.

UEFA takvimine göre play-off turunun ilk maçları 18-19 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 25-26 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Bu turu geçen ekipler UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılma hakkı kazanacak.

Fenerbahçe, Sturm Graz karşısında turu geçmesi halinde Lyon - Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle play-off turunda mücadele edecek ve lig aşamasına yükselmek için son sınavını verecek.