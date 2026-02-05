Haberler

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi kadrosu TAM LİSTE açıklandı mı, listeye kimler eklendi, kimler listeden çıkarıldı?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi kadrosu TAM LİSTE açıklandı mı, listeye kimler eklendi, kimler listeden çıkarıldı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin 2025-26 UEFA Avrupa Ligi kadrosu nihayet resmen açıklandı ve sarı-lacivertli takımın Avrupa'daki yol haritası netleşiyor. Peki, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi kadrosu TAM LİSTE açıklandı mı, listeye kimler eklendi, kimler listeden çıkarıldı?

UEFA Avrupa Ligi için Fenerbahçe'nin tam kadrosu UEFA'ya bildirilmek üzere. Listenin revize edilmesiyle birlikte oluşan Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosunda yer alan tüm oyuncular merak ediliyor.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU BELLİ OLDU MU?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi için oluşturacağı resmi oyuncu listesi henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Sarı-lacivertli camiada gözler UEFA'ya yapılacak son bildirime çevrilirken, taraftarlar "Avrupa listesi açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor.

SON TARİH GECE 02.00

UEFA takvimine göre kulüplerin Avrupa Ligi kadrolarını, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece saat 02.00'ye kadar sisteme yüklemesi gerekiyor. Bu saatten sonra yapılacak değişikliklere izin verilmezken, teknik heyetin son kararını bildirmesi bekleniyor.

GÖZLER EKLENEN VE ÇIKARILAN İSİMLERDE

Fenerbahçe'de özellikle yeni transferlerin listeye girip girmeyeceği ve yabancı kontenjanı nedeniyle hangi oyuncuların kadro dışında kalacağı büyük merak konusu. Liste açıklandığında Avrupa Ligi'nde forma giyecek isimler netleşmiş olacak.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi kadrosu TAM LİSTE açıklandı mı, listeye kimler eklendi, kimler listeden çıkarıldı?

FENERBAHÇE GENİŞ KADROSUNDA KİMLER VAR

3 – Archie Brown

4 – Çağlar Söyüncü

5 – İsmail Yüksek

6 – Mattéo Guendouzi

7 – Fred

8 – Mert Hakan Yandaş

9 – Kerem Aktürkoğlu

10 – Jhon Durán

11 – Edson Álvarez

13 – Tarık Çetin

14 – Yiğit Efe Demir

17 – N'Golo Kanté

18 – Mert Müldür

20 – Anthony Musaba

21 – Marco Asensio

22 – Levent Mercan

24 – Jayden Oosterwolde

26- Sidiki Cherif

27 – Nélson Semedo

31 – Ederson

34 – Mert Günok

37 – Milan Škriniar

39 – Engin Can Biterge

45 – Dorgeles Nene

60 – Abdou Aziz Fall

70 – Oğuz Aydın

94 – Talisca

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti

Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti

Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif'in ölüm nedeni kesinleşti
Gümüş tarih oluyor: Ünlü marka gözünü o madene dikti

Gümüş tarih oluyor: Ünlü marka gözünü o madene dikti
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Şenol Güneş'ten Galatasaray-Juventus eşleşmesi için tahmin

Galatasaray-Juventus maçıyla ilgili tahmini dikkat çekici
Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti: Doydun mu desen o da yok

Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti