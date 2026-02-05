Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi kadrosu TAM LİSTE açıklandı mı, listeye kimler eklendi, kimler listeden çıkarıldı?

UEFA Avrupa Ligi için Fenerbahçe'nin tam kadrosu UEFA'ya bildirilmek üzere. Listenin revize edilmesiyle birlikte oluşan Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosunda yer alan tüm oyuncular merak ediliyor.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU BELLİ OLDU MU?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi için oluşturacağı resmi oyuncu listesi henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Sarı-lacivertli camiada gözler UEFA'ya yapılacak son bildirime çevrilirken, taraftarlar "Avrupa listesi açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor.

SON TARİH GECE 02.00

UEFA takvimine göre kulüplerin Avrupa Ligi kadrolarını, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece saat 02.00'ye kadar sisteme yüklemesi gerekiyor. Bu saatten sonra yapılacak değişikliklere izin verilmezken, teknik heyetin son kararını bildirmesi bekleniyor.

GÖZLER EKLENEN VE ÇIKARILAN İSİMLERDE

Fenerbahçe'de özellikle yeni transferlerin listeye girip girmeyeceği ve yabancı kontenjanı nedeniyle hangi oyuncuların kadro dışında kalacağı büyük merak konusu. Liste açıklandığında Avrupa Ligi'nde forma giyecek isimler netleşmiş olacak.

FENERBAHÇE GENİŞ KADROSUNDA KİMLER VAR

3 – Archie Brown

4 – Çağlar Söyüncü

5 – İsmail Yüksek

6 – Mattéo Guendouzi

7 – Fred

8 – Mert Hakan Yandaş

9 – Kerem Aktürkoğlu

10 – Jhon Durán

11 – Edson Álvarez

13 – Tarık Çetin

14 – Yiğit Efe Demir

17 – N'Golo Kanté

18 – Mert Müldür

20 – Anthony Musaba

21 – Marco Asensio

22 – Levent Mercan

24 – Jayden Oosterwolde

26- Sidiki Cherif

27 – Nélson Semedo

31 – Ederson

34 – Mert Günok

37 – Milan Škriniar

39 – Engin Can Biterge

45 – Dorgeles Nene

60 – Abdou Aziz Fall

70 – Oğuz Aydın

94 – Talisca