Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi kadrosu TAM LİSTE açıklandı mı, listeye kimler eklendi, kimler listeden çıkarıldı?
Fenerbahçe'nin 2025-26 UEFA Avrupa Ligi kadrosu nihayet resmen açıklandı ve sarı-lacivertli takımın Avrupa'daki yol haritası netleşiyor. Peki, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi kadrosu TAM LİSTE açıklandı mı, listeye kimler eklendi, kimler listeden çıkarıldı?
UEFA Avrupa Ligi için Fenerbahçe'nin tam kadrosu UEFA'ya bildirilmek üzere. Listenin revize edilmesiyle birlikte oluşan Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosunda yer alan tüm oyuncular merak ediliyor.
FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU BELLİ OLDU MU?
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi için oluşturacağı resmi oyuncu listesi henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Sarı-lacivertli camiada gözler UEFA'ya yapılacak son bildirime çevrilirken, taraftarlar "Avrupa listesi açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor.
SON TARİH GECE 02.00
UEFA takvimine göre kulüplerin Avrupa Ligi kadrolarını, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece saat 02.00'ye kadar sisteme yüklemesi gerekiyor. Bu saatten sonra yapılacak değişikliklere izin verilmezken, teknik heyetin son kararını bildirmesi bekleniyor.
GÖZLER EKLENEN VE ÇIKARILAN İSİMLERDE
Fenerbahçe'de özellikle yeni transferlerin listeye girip girmeyeceği ve yabancı kontenjanı nedeniyle hangi oyuncuların kadro dışında kalacağı büyük merak konusu. Liste açıklandığında Avrupa Ligi'nde forma giyecek isimler netleşmiş olacak.
FENERBAHÇE GENİŞ KADROSUNDA KİMLER VAR
3 – Archie Brown
4 – Çağlar Söyüncü
5 – İsmail Yüksek
6 – Mattéo Guendouzi
7 – Fred
8 – Mert Hakan Yandaş
9 – Kerem Aktürkoğlu
10 – Jhon Durán
11 – Edson Álvarez
13 – Tarık Çetin
14 – Yiğit Efe Demir
17 – N'Golo Kanté
18 – Mert Müldür
20 – Anthony Musaba
21 – Marco Asensio
22 – Levent Mercan
24 – Jayden Oosterwolde
26- Sidiki Cherif
27 – Nélson Semedo
31 – Ederson
34 – Mert Günok
37 – Milan Škriniar
39 – Engin Can Biterge
45 – Dorgeles Nene
60 – Abdou Aziz Fall
70 – Oğuz Aydın
94 – Talisca