"Fenerbahçe turu geçti mi?", "Gornik Zabrze'yi eledi mi?" soruları, karşılaşmanın ardından arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yer aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda kritik mücadeleye çıkan Fenerbahçe'nin tur bileti alıp almadığı, maç sonucu ve bir üst turdaki muhtemel rakibi futbolseverler tarafından merak ediliyor.

FENERBAHÇE GORNIK ZABRZE ENGELİNDE AVANTAJI KAPTI!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında ağırladığı Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup ederek rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü Anderson Talisca kaydederken, rövanş mücadelesi 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak.

GORNIK ZABRZE İLK TEHLİKEYİ YARATTI

Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya iki ekip de kontrollü başladı. İlk ciddi fırsatı ise konuk ekip yakaladı. 16. dakikada Prekop'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Janza'nın sert şutunda kaleci Mert Günok başarılı bir kurtarış yaparak gole izin vermedi.

FENERBAHÇE GOL İÇİN BASKISINI ARTIRDI

Golden önce oyunun kontrolünü eline alan Fenerbahçe, 27. dakikada önemli bir fırsat yakaladı. Skriniar'ın uzun pasıyla sağ çizgide hareketlenen Semedo'nun çevirdiği topa Bartuğ Elmaz gelişine vurdu ancak savunma araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

TALISCA'DAN USTALIK ESERİ SERBEST VURUŞ

Dakikalar 37'yi gösterdiğinde Fenerbahçe aradığı golü buldu. Ceza yayı gerisinden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Anderson Talisca, yaptığı klas vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Brezilyalı yıldızın golüyle sarı-lacivertliler ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

DİREKLER FENERBAHÇE'NİN İKİNCİ GOLÜNE İZİN VERMEDİ

İkinci yarıda farkı artırmak isteyen Fenerbahçe peş peşe önemli fırsatlar yakaladı. Talisca'nın kafa vuruşunda kaleci Schulze gole izin vermezken, dönen top direğe çarptı. 63. dakikada ise Bartuğ Elmaz'ın uzak mesafeden çektiği etkili şut direkten oyun alanına geri döndü.

OĞUZ AYDIN'IN ORTASI DEĞERLENDİRİLEMEDİ

Karşılaşmanın son bölümünde baskısını sürdüren Fenerbahçe, 78. dakikada bir kez daha gole yaklaştı. Fred'in pasıyla savunma arkasına sarkan Oğuz Aydın'ın ceza sahasına çevirdiği topa hiçbir sarı-lacivertli oyuncu dokunamayınca mutlak gol fırsatı kaçtı.

FENERBAHÇE RÖVANŞ ÖNCESİ AVANTAJI ELİNE ALDI

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda rövanş öncesinde avantajı yakalayan sarı-lacivertliler, tur biletini almak için 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da Gornik Zabrze deplasmanına çıkacak.