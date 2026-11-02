Fenerbahçe teknik direktör SON DAKİKA! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim oldu?

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın görevinden ayrılmasının ardından başlayan teknik direktör arayışında yeni gelişmeler yaşanıyor. Portekizli teknik direktör Sergio Conceiçao ile anlaşma sağlandığı ve deneyimli çalıştırıcının İstanbul'a davet edildiği öne sürüldü. Peki, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim oldu? Detaylar...

FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLDU?

2 Kasım 2026 Pazartesi günü basına yansıyan haberlere göre Fenerbahçe yönetimi, yeni teknik direktörlük görevi için Sergio Conceiçao isminde mutabakata vardı. HT Spor'da yer alan ve Habertürk tarafından yayımlanan haberde, Portekizli teknik adamın İstanbul'a davet edildiği ve kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelmesinin beklendiği aktarıldı.

Haberglobal ve Cumhuriyet'in haberlerinde de Conceiçao ile anlaşma sağlandığı yönündeki iddialara yer verildi. Ancak Fenerbahçe Kulübü tarafından bu anlaşmayı doğrulayan resmi bir açıklama henüz yayımlanmadı. Bu nedenle Sergio Conceiçao'nun sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörü olduğu kesinleşmiş değil.

FENERBAHÇE'DE AYKUT KOCAMAN İDDİASI

Teknik direktör arayışında Sergio Conceiçao'nun yanı sıra Aykut Kocaman'ın adı da gündeme geldi. A Spor'un haberine dayandırılan bir haberde, yönetim kurulunda yapılan oylamada Aykut Kocaman'ın 8, Sergio Conceiçao'nun ise 5 oy aldığı ileri sürüldü.

Söz konusu oy dağılımı Fenerbahçe tarafından doğrulanmadı. Yönetimin teknik direktör konusunda vereceği nihai kararın ardından yeni ismin resmen açıklanması bekleniyor.

SERGIO CONCEIÇAO KİMDİR?

15 Kasım 1974 doğumlu olan Sergio Conceiçao, 51 yaşında Portekizli teknik direktördür. Teknik direktörlük kariyerinde Olhanense, Academica, Braga, Vitoria Guimaraes, Nantes, Porto, Milan ve Al-Ittihad takımlarında görev yaptı.

Özellikle Porto'da geçirdiği yedi sezonla tanınan Conceiçao, Portekiz ekibiyle üç lig şampiyonluğu ve çeşitli yerel kupalar kazandı. Milan'ın başında da İtalya Süper Kupası'nı kazanan deneyimli çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerinde toplam 12 kupa elde etti.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

2 Kasım 2026 itibarıyla Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Sergio Conceiçao olduğu yönündeki haberler basına yansıdı. Ancak kulübün resmi kanallarından Portekizli teknik adamla sözleşme imzalandığına veya göreve başladığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, teknik direktörlük sürecinin nasıl sonuçlanacağını ve yönetimin hangi isim üzerinde karar kılacağını takip ediyor. Resmi açıklamanın ardından yeni teknik direktörün görev başlangıcı ve sözleşme ayrıntılarının da netleşmesi bekleniyor.