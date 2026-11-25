Fenerbahçe Tarfin, Fenerbahçe'nin erkek ve kadın basketbol takımlarının 2026-2027 sezonundan beri kullandığı ad. Kulüp 18 Ağustos 2026'da yaptığı açıklamayla, çiftçilere ve tüketicilere vadeli ödeme hizmeti veren Tarfin'in iki takımın isim ve forma göğüs sponsoru olduğunu duyurdu. Erkek takımı ondan önceki 8 yıl boyunca Fenerbahçe Beko adıyla oynuyordu.

FENERBAHÇE TARFİN NEDİR?

Ad, kulübün adıyla isim sponsoru Tarfin'in birleşmesinden oluşuyor. Basketbolda bu sık görülen bir uygulama: sponsor şirketin adı takımın adına eklenir, maç programlarında ve puan tablolarında takım bu adla geçer. Fenerbahçe'nin açıklamasına göre Tarfin logosu 2026-2027 ve 2027-2028 sezonlarında erkek ve kadın takımlarının kompozit logolarında olacak; Türkiye ve Avrupa maçlarında giyilen formaların göğsüne de basılacak. Yani anlaşma iki sezonu kapsıyor.

Google'da "Fenerbahçe Tarfin ne demek" diye arayanların cevabı da bu: Tarfin bir kelime anlamı taşımıyor, şirketin marka adı.

BEKO NEDEN TARFİN OLDU?

Değişiklik Beko'nun ayrılmasıyla başladı. Fenerbahçe 7 Temmuz 2026'da yaptığı açıklamada, 8 yıldır erkek basketbol takımının isim ve ana sponsoru olan Beko ile iş birliğinin "Beko'nun aldığı karar doğrultusunda" sona erdiğini bildirdi. Kulüp başka bir neden açıklamadı.

Yeni sponsor yaklaşık altı hafta sonra belli oldu. Beko yalnız erkek takımının sponsoruydu; Tarfin'in adı ise kadın takımına da eklendi. Fenerbahçe aynı gün sosyal medya hesabından yeni sponsoru "Fenerbahçe Basketbol Ailemize güçlü bir katılım" diye duyurdu.

TARFİN NE MARKASI, NE İŞ YAPAR?

Tarfin, tarım girdileri ve bazı tüketim ürünleri için vadeli alışveriş imkânı sunan bir şirket. Şirketin internet sitesine göre Tarfin Tarım hizmetiyle çiftçiler gübre, tohum ve diğer tarım girdilerini anlaşmalı satış noktalarından alıp parasını hasatta ödüyor. Sitede 1.000'den fazla satış noktası olduğu yazıyor.

Şirketin ikinci hizmeti Tarfin Flex. Bununla beyaz eşyadan ikinci el traktöre ve otomobile kadar ürünler alınıp ödeme vadelere bölünebiliyor.

BARCELONA FENERBAHÇE TARFİN MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 14. haftasında 24 Kasım 2026 akşamı Barcelona'ya Palau Blaugrana'da konuk oldu ve maçı 83-77 kazandı. Barcelona ilk periyodu 28-21, ilk yarıyı 45-39 önde kapattı. Üçüncü periyodun sonunda da 61-53 öndeydi.

Sarı-lacivertliler son periyoda 16-1'lik bir seriyle başlayıp maçı çevirdi. Shavon Shields 26 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu, Barcelona'da Stanley Umude 18 sayı attı. Fenerbahçe Tarfin bu sonuçla EuroLeague'de 9. galibiyetini aldı, Barcelona ise 6. yenilgisini yaşadı.

FENERBAHÇE TARFİN NE TAKIMI?

Fenerbahçe Tarfin bir basketbol takımı adı, futbol takımının adı değişmedi. Ad hem EuroLeague'de ve Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde oynayan erkek takımı hem de kadın basketbol takımı için kullanılıyor. Maç yayınlarında ve fikstürlerde takım bu sezon Fenerbahçe Tarfin adıyla yer alıyor.