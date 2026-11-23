Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de 41. kez yarın Barcelona'ya konuk olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague 14. haftasında yarın TSİ 23.00'te Palau Blaugrana'da Barcelona'ya konuk olacak. İki takım EuroLeague'de 41. kez karşı karşıya gelirken Fenerbahçe averajla 5., Barcelona 7. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 14. haftasında yarın İspanyol ekibi Barcelona ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Palau Blaugrana'daki müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.
Sarı-lacivertli takım, Basketbol Avrupa Ligi'nde oynadığı 13 maçta 8 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı ve averajla 5. basamakta kendine yer buldu.
Barcelona ise çıktığı 13 karşılaşmada Fenerbahçe gibi 8 kez kazanırken, 5 kez de mağlup oldu ve averajla 7. sırada yer aldı.
Avrupa Ligi'ndeki 41. randevu
Fenerbahçe Tarfin ile Barcelona, EuroLeague'de 41. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında 2001-2002 sezonundan bu yana oynanan 40 müsabakanın 26'sını İspanyol ekibi, 14'ünü de Fenerbahçe kazandı.
Fenerbahçe, Barcelona ile geçen sezon oynadığı karşılaşmaları 72-71 ve 82-78'lik skorlarla kazanmayı başardı.