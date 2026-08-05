Fenerbahçe Sturm Graz’ı elerse rakibi kim olacak, Fenerbahçe Lyon/Sparta Prag maçı ne zaman?

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalabilmek için kritik bir süreçten geçen Fenerbahçe'nin, Sturm Graz'ı elemesi halinde oynayacağı play-off mücadelesi büyük önem taşıyor. Peki Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi kim olacak, Lyon- Sparta Prag maçları ne zaman oynanacak? İşte sarı-lacivertlilerin Avrupa yolculuğuna dair tüm merak edilenler.

FENERBAHÇE STURM GRAZ'I YENERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Sarı-lacivertli ekip, rakibini elemesi halinde Devler Ligi'nde lig aşamasına kalabilmek için son engel olan play-off turunda mücadele edecek. UEFA tarafından gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin olası rakibi de belli oldu.

Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşısında alacağı sonuç büyük önem taşıyor. Futbolseverler ise "Fenerbahçe Sturm Graz'ı yenerse rakibi kim olacak?" ve "Şampiyonlar Ligi play-off maçları ne zaman oynanacak?" sorularının yanıtını araştırıyor.

FENERBAHÇE STURM GRAZ'I YENERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz'ı elemesi durumunda play-off turunda Fransa temsilcisi Lyon ile Çekya ekibi Sparta Prag arasında oynanacak eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, bu turu da geçmesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında mücadele etme hakkını elde edecek.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF MUHTEMEL RAKİBİ

UEFA kura çekimi sonucunda Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakibi Lyon-Sparta Prag eşleşmesinin kazananı olarak belirlendi. Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda yer almak isteyen sarı-lacivertliler, önce Sturm Graz engelini aşarak adını son eleme turuna yazdırmayı hedefliyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA'nın 2026-2027 sezonu takvimine göre Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçları 18-19 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Rövanş karşılaşmaları ise 25-26 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. İki maç sonunda turu geçen ekipler UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılmaya hak kazanacak.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİ

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, uzun yıllardır hasret kaldığı UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılmayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler, Sturm Graz karşısında turu geçmesi halinde Avrupa'nın dev kulüplerinin yer aldığı organizasyona bir adım daha yaklaşacak. Play-off turunda Lyon veya Sparta Prag ile oynanacak kritik mücadele, Fenerbahçe'nin Devler Ligi yolculuğundaki son sınavı olacak.