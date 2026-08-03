Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe için kritik gün geldi. UEFA tarafından İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimiyle birlikte sarı-lacivertli temsilcimizin, 3. ön eleme turunda Sturm Graz engelini aşması halinde karşılaşacağı rakip netleşecek. Futbolseverlerin yakından takip ettiği organizasyonda kura çekiminin yayın bilgileri, saati ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri merak konusu oldu. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimine ilişkin tüm ayrıntılar...

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi, futbolseverler tarafından canlı olarak takip edilebilecek. UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde düzenlenecek kura organizasyonu, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Ayrıca kura çekimi, TRT Spor'un resmi internet sitesi üzerinden de canlı olarak izlenebilecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi, 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü (bugün) saat 13.00'te gerçekleştirilecek.

Kura çekimi, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde yapılacak. Organizasyonun tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'nin, 3. ön eleme turunda Sturm Graz'ı elemesi halinde play-off turundaki rakibi resmiyet kazanacak.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele edecek ekiplerin eşleşmeleri kura çekimiyle birlikte kesinleşecek.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertli ekip, bu turu geçmesi halinde play-off aşamasında aşağıdaki iki eşleşmenin galibiyle mücadele edecek:

Lyon - Sparta Prag eşleşmesinin galibi

Union Saint-Gilloise - Bodo/Glimt eşleşmesinin galibi

Fenerbahçe'nin bu iki eşleşmeden hangisinin galibiyle karşılaşacağı, 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 13.00'te gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi sonrasında belli olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF MAÇLARININ TARİHLERİ

UEFA takvimine göre play-off turunda mücadele edecek ekipler için maç programı da belli oldu.

İlk maçlar: 18-19 Ağustos 2026

Rövanş karşılaşmaları: 25-26 Ağustos 2026

Play-off turunu başarıyla tamamlayan takımlar, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında mücadele etme hakkı elde edecek.

Fenerbahçe ise öncelikle 3. ön eleme turunda Sturm Graz karşısında tur arayacak. Sarı-lacivertli temsilcinin play-off turundaki rakibi, UEFA'nın Nyon'da gerçekleştireceği kura çekiminin ardından kesinlik kazanacak.