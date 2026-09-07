Avrupa futbolunda yeni sezon heyecanı devam ederken Fenerbahçe’nin Roma karşılaşmasının günü de taraftarların dikkatini çekti. Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi günlerde oynandığını merak eden futbolseverler, Fenerbahçe Roma maçının neden Perşembe gününe denk geldiğini ve bu gün Şampiyonlar Ligi karşılaşması olup olmadığını araştırıyor.

10 EYLÜL 2026 FENERBAHÇE-ROMA MAÇI NEDEN PERŞEMBE GÜNÜ OYNANACAK?

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Roma karşılaşmasının Perşembe gününe denk gelmesi futbolseverlerin dikkatini çekti. Avrupa kupalarında maçların genellikle hafta içinde belirli günlerde oynanması nedeniyle, “Fenerbahçe Roma maçı neden Perşembe günü?”, “Perşembe günleri Şampiyonlar Ligi maçı oynanıyor mu?” ve “Fenerbahçe Roma maçı hangi kanalda, saat kaçta?” soruları gündeme geldi.

FENERBAHÇE-ROMA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Roma arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, 10 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak. İstanbul’daki Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 19.45’te başlayacak.

Sarı-lacivertli taraftarların büyük ilgi göstermesi beklenen karşılaşma, Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarındaki önemli mücadelelerinden biri olacak.

FENERBAHÇE-ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Roma karşılaşmasının TRT 1 ve CBC Sport ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor. Türkiye’de maçı takip etmek isteyen futbolseverler TRT 1 üzerinden karşılaşmayı izleyebilecek.

TRT 1; Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21 ve Fil Box 20. kanaldan izlenebiliyor. CBC Sport ise Azerspace 46E üzerinden yayın yapıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI PERŞEMBE GÜNÜ OYNANIYOR MU?

Şampiyonlar Ligi denildiğinde futbolseverlerin aklına öncelikle Salı ve Çarşamba günleri geliyor. Ancak Avrupa kupalarının haftalık fikstürü, aynı hafta oynanan diğer organizasyonlar ve takvim planlamaları nedeniyle karşılaşmaların farklı günlere alınabildiği durumlar bulunuyor.

10 Eylül 2026 Perşembe günü Fenerbahçe ile Roma arasında oynanacak karşılaşmanın da bu özel fikstür planlaması kapsamında Perşembe gününe denk gelmesi dikkat çekiyor.

UEFA AVRUPA LİGİ VE KONFERANS LİGİ NEDEN OLMAYINCA MAÇLAR PERŞEMBE GÜNÜNE GELDİ?

UEFA’nın kulüpler arasındaki organizasyonlarında maç günleri, sezon öncesinde oluşturulan geniş kapsamlı takvim doğrultusunda belirleniyor. Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi karşılaşmalarının bulunmadığı haftalarda futbol takvimindeki yoğunluk farklı şekilde planlanabiliyor.

Bu nedenle 10 Eylül haftasında UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi karşılaşmalarının bulunmaması, Şampiyonlar Ligi kapsamında Fenerbahçe-Roma maçının Perşembe günü oynanmasının önünü açan önemli takvim unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

FENERBAHÇE-ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Roma maçı 10 Eylül 2026 Perşembe günü saat 19.45’te başlayacak. Karşılaşma İstanbul’da, Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak.

Taraftarların ve futbolseverlerin maç öncesinde yayıncı kuruluş bilgilerini ve karşılaşma saatini kontrol etmeleri önem taşıyor. Avrupa kupalarında fikstür veya yayın programlarında değişiklik yapılabilmesi nedeniyle resmi açıklamaların takip edilmesi gerekiyor.

FENERBAHÇE-ROMA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe-Roma karşılaşmasına İstanbul ev sahipliği yapacak. Mücadele, Fenerbahçe’nin iç saha maçlarını oynadığı Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

10 Eylül Perşembe günü saat 19.45’te başlayacak mücadelede Fenerbahçe, kendi sahasında Roma karşısında avantaj elde etmek için sahaya çıkacak.