Fenerbahçe, Uefa Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ediyor. Sarı-lacivertliler, 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı iki maç sonunda eleyerek play-off turuna yükseldi. Peki, Fenerbahçe play-off rakibi kim? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman? Detaylar haberimizde.

FENERBAHÇE PLAY-OFF RAKİBİ KİM?

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi, Olimpik Lyon oldu. Fransız temsilcisi, 3. ön eleme turunda Çekya ekibi Sparta Prag ile karşılaştı.

İlk maçta Sparta Prag'a 2-1 mağlup olan Olimpik Lyon, rövanş karşılaşmasında sahasında etkili bir performans ortaya koydu. Fransız ekibi, rövanşı 3-0 kazanarak iki maç sonunda rakibine karşı tur üstünlüğü sağladı ve play-off aşamasında Fenerbahçe'nin karşısına çıkmaya hak kazandı.

Olimpik Lyon'un rövanştaki gollerini 20. dakikada Ernest Nuamah, 66. dakikada Ashley Maitland-Niles ve 72. dakikada Tyler Morton kaydetti. Sparta Prag'da Adam Sevinsky ise 34. dakikada kırmızı kart görerek takımını karşılaşmanın kalan bölümünde 10 kişi bıraktı.

Böylece Fenerbahçe ile Olimpik Lyon, Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalabilmek için karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE'NİN PLAY-OFF TURUNA UZANAN YOLU

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, eşleşmenin ilk karşılaşmasından 2-0 galip ayrıldı.

İstanbul'daki rövanşta da rakibine üstünlük kuran Fenerbahçe, karşılaşmayı 1-0 kazanmayı başardı. Böylece iki maç sonunda toplam 3-0'lık skor elde eden sarı-lacivertliler, Sturm Graz'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükseldi.

UEFA'nın resmi fikstüründe Fenerbahçe'nin 2026/27 Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları arasında 18 Ağustos tarihindeki play-off ilk maçı da yer alıyor.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Olimpik Lyon arasındaki Şampiyonlar Ligi play-off turu karşılaşmaları 18 ve 26 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak.

İki takım arasındaki eşleşmenin ilk karşılaşması 18 Ağustos'ta oynanırken, rövanş mücadelesi 26 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. UEFA, 2026/27 sezonu Şampiyonlar Ligi elemelerinin 26 Ağustos'ta tamamlanacağını duyurdu.

PLAY-OFF TURUNDA SON AŞAMA

Şampiyonlar Ligi'nde eleme sürecinin son aşaması olan play-off turunda takımlar, iki maç üzerinden karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe de Olimpik Lyon ile oynayacağı iki karşılaşmanın ardından turu geçmesi halinde adını lig aşamasına yazdıracak.

Sarı-lacivertlilerin Sturm Graz karşısındaki iki maçlık performansı, play-off turuna yükselmesini sağladı. İlk mücadeleyi 2-0 kazanan Fenerbahçe, rövanşta da 1-0'lık galibiyet elde ederek toplamda 3-0'lık skorla tur atladı.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolculuğundaki bir sonraki rakibi olan Olimpik Lyon ise Sparta Prag karşısında aldığı 3-0'lık rövanş galibiyetiyle play-off biletini aldı.

Bu nedenle gözler şimdi Fenerbahçe ile Olimpik Lyon arasında oynanacak iki maçlık play-off eşleşmesine çevrildi. UEFA'nın resmi karşılaşma programında Fenerbahçe'nin 18 Ağustos tarihindeki mücadelesi de yer alıyor.