Fenerbahçe Play Off maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Play Off maçları ne zaman oynanacak?

Fenerbahçe Play Off maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Play Off maçları ne zaman oynanacak?
Futbolseverlerin merakla beklediği süreç başladı. Fenerbahçe Play Off maçı ne zaman oynanacak, UEFA Avrupa Ligi Play Off maçları hangi tarihlerde yapılacak? Sarı-lacivertli ekibin Avrupa yolculuğunda kritik öneme sahip olan play-off turu öncesinde maç takvimi, rakipler ve olası senaryolar netleşmeye başladı.

Avrupa arenasında yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe için geri sayım sürüyor. Fenerbahçe Play Off maçı ne zaman, UEFA Avrupa Ligi Play Off maçları ne zaman oynanacak? soruları taraftarların gündemindeki yerini korurken, UEFA'nın açıkladığı takvim doğrultusunda play-off maçlarının tarihleri ve detayları futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

FİNAL İSTANBUL'DA OYNANACAK

UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun en kritik karşılaşması İstanbul'da futbolseverlerle buluşacak. Turnuvanın final mücadelesi, 20 Mayıs tarihinde Beşiktaş'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Tüpraş Stadı'nda oynanacak. Avrupa futbolunun dev organizasyonunda kupanın sahibi İstanbul'da belli olacak.

PLAY-OFF MAÇLARI ŞUBAT AYINDA

Turnuvada yoluna devam edecek takımların belirleneceği play-off turu karşılaşmaları, 19 ve 26 Şubat tarihlerinde oynanacak. Bu turda alınacak sonuçlar, takımların son 16 bileti için büyük önem taşıyacak.

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ NETLEŞTİ

Ligde son hafta maçlarının tamamlanmasının ardından UEFA Avrupa Ligi'nin kalan etaplarına ait maç programı da belli oldu. İşte turnuvanın kalan bölümlerine dair takvim:

• Play-off Turu: 19 ve 26 Şubat

• Son 16 Turu: 12 ve 19 Mart

• Çeyrek Finaller : 9 ve 16 Nisan

• Yarı Finaller : 30 Nisan ve 7 Mayıs

Final : 20 Mayıs

