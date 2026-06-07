FENERBAHÇE OY SAYIMI CANLI TAKİP! Fenerbahçe başkanlık seçim sandıkları oy sayılmaya başladı mı?

Fenerbahçe seçim sürecinde oy verme işleminin ardından en kritik aşama olan sayım sürecine ilişkin detaylar merak konusu oldu. “Fenerbahçe sandıkları oy sayılmaya başladı mı?” sorusu gündemdeki yerini korurken, kongre üyeleri sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Seçim atmosferi kulüp genelinde büyük bir heyecan yaratmış durumda.

FENERBAHÇE’DE TARİHİ KONGRE HEYECANI: OY VERME SÜRECİ BAŞLADI

Fenerbahçe Spor Kulübü tarihinin en yüksek katılımlı ve en kritik kongrelerinden biri bugün Kadıköy’de gerçekleştiriliyor. Sarı-lacivertli camiada büyük bir heyecan yaşanırken, binlerce kongre üyesi kulübün geleceğini belirlemek için sandık başına gidiyor. Taraftarlar ise “Fenerbahçe seçim sonucu ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor.

OY VERME İŞLEMİ SABAH 10.00’DA BAŞLADI

7 Haziran 2026 Pazar günü (bugün) eski Kenan Evren Lisesi arazisinde kurulan dev sandıklarda oy verme işlemi sabah saat 10.00 itibarıyla resmen başladı. Yoğun katılımın yaşandığı seçimde üyeler, kulüp yönetimini belirlemek için gün boyunca oy kullanmaya devam ediyor.

OY SAYIMI SAAT 17.00’DE BAŞLAYACAK

Resmi tüzük gereği oy verme işlemi saat 17.00’de sona erecek. Sandıkların kapanmasının ardından ise görevliler tarafından hiç vakit kaybetmeden oy sayım sürecine geçilecek. Bu süreçte sonuçların hızlı bir şekilde ortaya çıkması bekleniyor.

FENERBAHÇE SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Oy sayım işleminin başlamasıyla birlikte sonuçların kademeli olarak açıklanması bekleniyor. Sandık bazlı veriler, salonda bulunan dev ekranlardan ve FB TV üzerinden anlık olarak paylaşılacak. Taraftarlar ise kulübün yeni yönetimini belirleyecek resmi sonuçları yakından takip ediyor.

TARAFTARLAR GÖZÜNÜ SONUÇLARA ÇEVİRDİ

Seçim heyecanının doruğa ulaştığı kongrede, binlerce üye iradesini sandığa yansıtırken milyonlarca taraftar da ekran başında gelişmeleri takip ediyor. Fenerbahçe’nin yeni dönemini belirleyecek bu tarihi seçim, kulüp tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Oy sayımı başladığınızda sayfamızdan sonuçları canlı takip edebilirsiniz.