Fenerbahçe maçı TRT 1'de neden yok, Fenerbahçe Ferencvaros maçı kanalı mı değişti?

Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, yarın İstanbul'da Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u ağırlayacak. Chobani Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmanın hakemliği ise İspanyol Ricardo de Burgos'a emanet. Mücadele öncesi futbolseverlerin en çok merak ettiği konu, maçın neden TRT Spor ekranlarında yer aldığı ve TRT 1'de yayınlanmamasının sebebi.

Avrupa Ligi'nin kritik 5. hafta maçında Fenerbahçe, evinde Ferencvaros ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Saat 20.45'te Chobani Stadı'nda başlayacak müsabakada düdüğü yine İspanya Futbol Federasyonu'ndan Ricardo de Burgos çalacak. Taraftarlar ise bu önemli maçın neden TRT 1 yerine TRT Spor'da yayınlanacağını sorguluyor.

FENERBAHÇE – FERENCVAROS MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe, sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk etmeye hazırlanıyor. Futbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında ise karşılaşmanın hangi kanalda yayımlanacağı ve maç saati geliyor. Bu kritik mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

TRT SPOR YAYIN BİLGİLERİ VE PLATFORM NUMARALARI

Fenerbahçe–Ferencvaros karşılaşmasını TRT Spor üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, kanala birçok platform aracılığıyla erişim sağlayabiliyor. TRT Spor;

• Digiturk: 86

• D-Smart: 86

• Kablo TV: 133

• Tivibu: 85

• Turkcell TV+: 70

numaralı kanallardan ücretsiz olarak izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet yayın seçenekleri üzerinden de TRT Spor şifresiz bir şekilde takip edilebiliyor.

MAÇ HANGİ GÜN OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nde büyük önem taşıyan bu karşılaşma, 27 Kasım Perşembe günü futbolseverlerin karşısına çıkacak. Haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olarak öne çıkan mücadele, yoğun ilgiyle takip edilecek.

MAÇIN BAŞLAMA SAATİ

Fenerbahçe–Ferencvaros maçının başlama saati 20.45 olarak açıklandı. Akşam saatlerinde oynanacak olan karşılaşma, geniş bir izleyici kitlesi tarafından ekran başında takip edilecek.

KARŞILAŞMANIN OYNANACAĞI STADYUM

Mücadele, İstanbul'da bulunan Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Sarı-lacivertli taraftarların büyük ilgi göstermesi beklenen maçta tribünlerde coşkulu bir atmosfer oluşması öngörülüyor.

MAÇ NEDEN TRT SPOR'DA YAYIMLANIYOR?

Maçın oynandığı saatlerde TRT 1 ekranlarında Türkiye – Bosna Hersek basketbol milli maçı yayımlanacağı için, Fenerbahçe–Ferencvaros karşılaşması TRT Spor'dan canlı olarak yayımlanacak. Bu nedenle Avrupa Ligi mücadelesi spor kanalından şifresiz şekilde izleyicilerle buluşacak.

27 KASIM TRT 1 YAYIN AKIŞI

27 KASIM TRT SPOR YAYIN AKIŞI

Osman DEMİR
Osman DEMİR
