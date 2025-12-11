Haberler

Fenerbahçe maçı saat kaçta? Brann Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda başlayacak?

Güncelleme:
Fenerbahçe maçı saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, Norveç'in Brann takımı ile deplasmanda önemli bir maça çıkıyor. FB maçı saat kaçta? Bergen'de oynanacak olan maç öncesi, her iki takım da gruptaki benzer performanslarıyla dikkat çekiyor. FB maçı kaçta? Bu kritik maçın sonuçları, grubun gelecekteki durumunu büyük ölçüde etkileyecek. Peki, Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman, kaçta başlayacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde grupta üst sıralar için mücadele eden Fenerbahçe, son hafta maçında Brann'a konuk olacak. Fenerbahçe maçı saat kaçta? Norveç'te oynanacak karşılaşma öncesi iki takım da puan tablosundaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç ekibi Brann ile deplasmanda bu akşam saat 23.00'te karşı karşıya gelecek. Brann Fenerbahçe maçı Türkiye saati ile 23.00'da, Almanya, Hollanda ve diğer Avrupa ülkelerinin saati ile 21.00'de başlayacak. Bergen kentindeki Brann Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele, UEFA tarafından görevlendirilen Fransa Futbol Federasyonu hakemi Willy Delajod tarafından yönetilecek. Delajod'un yardımcılıklarını Erwan Finjean ve Valentin Evrard üstlenecek. Karşılaşma, Norveç'te etkili olan soğuk hava ve kar yağışına rağmen Bergen'de günün büyük bölümünde yağmurun beklendiği bir havada oynanacak.

Brann ile Fenerbahçe'nin gruptaki benzer performansları, bu maçın önemini artırıyor. Fenerbahçe, grupta totalde iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgiyle sekiz puan toplarken, deplasmanda oynadığı iki maçta galibiyet elde edemedi. Sarı-lacivertliler bu süreçte Dinamo Zagreb'e 3-1 kaybedip, Viktoria Plzen'le golsüz berabere kaldı. Brann ise sahasında etkili bir grafik çizerek Utrecht'i 1-0, Rangers'ı 3-0 mağlup etti ve dış sahada yalnızca beraberlikler alarak grubun dengelerini değiştirdi.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe'nin Brann maçı muhtemel 11'i şöyle:

Ederson, Oğuz Aydın, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri

Brann'ın muhtemel 11'i ise şöyle:

Dyngeland, De Roeve, Knudsen, Helland, Dragsnes, Kornvig, Sörensen, Gudmundsson, Mathisen, Finne, Holm

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER KİMLER?

Brann maçı öncesinde Fenerbahçe'de iki önemli eksik bulunuyor. Ferencvaros maçında kırmızı kart görerek iki maç ceza alan Jhon Duran ile sakatlığı süren Çağlar Söyüncü, Norveç deplasmanında takımlarını temsil edemeyecek.

Öte yandan, bir süredir takımla çalışan Sebastian Szymanski'nin kadroya dahil edilmesi bekleniyor.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
