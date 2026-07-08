2026-2027 sezonuna yeni yönetim ve yeni teknik heyetle hazırlanan Fenerbahçe, sezon öncesi kamp çalışmalarına Avusturya'da devam ediyor. Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetim ve Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yeni sezona hazırlanan sarı-lacivertli ekip, kamp sürecinde oynayacağı hazırlık maçlarıyla taraftarlarının karşısına çıkacak. Peki, Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Fenerbahçe'nin hazırlık maçları hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar...

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin Avusturya kampında oynayacağı hazırlık karşılaşmaları tv100 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Sarı-lacivertli takımın sezon öncesindeki ilk sınavı, 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü Avusturya temsilcisi Admira Wacker karşısında olacak. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak ve Aykut Aydın'ın anlatımıyla tv100 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe'nin Avusturya kampı kapsamında oynayacağı Admira Wacker, Pogon Szczecin ve LASK karşılaşmalarının tamamı tv100 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Bunun yanı sıra sarı-lacivertli ekibin 21 Temmuz Salı günü oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçı da tv100 ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.

Fenerbahçe'nin hazırlık kampı yayın takvimi şu şekilde açıklandı:

Admira Wacker - Fenerbahçe

Tarih: 8 Temmuz 2026

Saat: 20.30

Yayın: tv100

Pogon Szczecin - Fenerbahçe

Tarih: 11 Temmuz 2026

Saat: 20.30

Yayın: tv100

LASK - Fenerbahçe

Tarih: 14 Temmuz 2026

Saat: 20.30

Yayın: tv100

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu İlk Maçı

Rakip: Gornik Zabrze

Tarih: 21 Temmuz 2026

Yayın: tv100

Böylece Fenerbahçe taraftarları, yeni sezon öncesinde takımın Avusturya kampındaki hazırlık sürecini ve resmi maç öncesindeki son performansını tv100 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.