Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Lyon maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fransız temsilcisi Olimpik Lyon'u konuk edecek. Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler, Fenerbahçe maçı hangi kanalda?, Fenerbahçe Lyon maçı nereden izlenir?, Fenerbahçe Lyon maçı ne zaman saat kaçta? ve takımların sahaya çıkması beklenen kadroları araştırıyor.

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin Lyon ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Futbolseverler, Chobani Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı TRT 1 üzerinden canlı olarak takip edebilecek. Fenerbahçe ile Lyon arasındaki mücadele, sarı-lacivertli takımın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki ilk sınavı olacak.

Karşılaşmayı Alman hakem Sven Jablonski yönetecek.

FENERBAHÇE LYON MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Fenerbahçe Lyon maçı, TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşmanın yayın adresi futbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında gelirken, mücadele için yayıncı kuruluş olarak TRT 1 belirlendi.

Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak mücadelede gözler iki takımın sahaya çıkacağı kadrolara çevrilecek. Şampiyonlar Ligi play-off turunda tur avantajını elde etmek isteyen Fenerbahçe, kendi sahasında oynayacağı ilk karşılaşmadan avantajlı bir sonuç çıkarmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Lyon karşılaşması, 18 Ağustos 2026 Salı günü TSİ 22.00'da başlayacak. Mücadele, Fenerbahçe'nin sahası Chobani Stadyumu'nda oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında Lyon'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, rövanş karşılaşmaları öncesinde avantaj elde etmek için sahaya çıkacak. Turun rövanş maçları ise 25-26 Ağustos'ta oynanacak.

Sarı-lacivertli ekip açısından karşılaşmanın bir diğer önemi ise Şampiyonlar Ligi'ne katılım hedefi. Fenerbahçe, 17 sezondur katılamadığı Şampiyonlar Ligi'ne bir tur uzaklıkta bulunuyor.

Fenerbahçe ayrıca Lyon karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 305. maçına çıkacak. Sarı-lacivertli takım bugüne kadar Fransız ekipleriyle 25 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 5'i ise Olimpik Lyon'a karşı oynandı.

FENERBAHÇE - LYON MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe ile Lyon arasında oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'leri de futbolseverlerin gündeminde bulunuyor.

Verilen bilgilere göre Fenerbahçe'nin Lyon karşısındaki muhtemel kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, Asensio, Kerem, Talisca.

Lyon'un karşılaşmaya çıkması beklenen muhtemel 11'i ise şöyle:

Lyon: Greif, Maitland-Niles, Kluivert, Niakhate, Abner, Morton, Tessmann, Tolisso, Nuamah, Fofana, Openda.

Fenerbahçe ile Olimpik Lyon arasındaki mücadelede iki takımın belirlenen muhtemel 11'leriyle sahaya çıkması bekleniyor. Karşılaşma öncesinde gözler, Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçın sonucuna çevrilecek.