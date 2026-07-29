Fenerbahçe maçı bugün mü? Gornik Zabrze Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş karşılaşması kapsamında bu akşam sahaya çıkıyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği mücadele öncesinde maçın tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgileri araştırılıyor. İşte Fenerbahçe'nin bugün oynayacağı karşılaşmaya ilişkin resmi bilgiler...

FENERBAHÇE MAÇI BUGÜN MÜ?

Evet. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş karşılaşması bugün, 29 Temmuz 2026 Çarşamba akşamı oynanacak.

Sarı-lacivertli ekip, Şampiyonlar Ligi yolculuğunda kritik öneme sahip rövanş mücadelesinde sahaya çıkacak. Karşılaşma, futbolseverler tarafından canlı olarak takip edilebilecek.

GORNIK ZABRZE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gornik Zabrze ile Fenerbahçe arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş mücadelesi, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Karşılaşmanın başlama saati ise 21.00 olarak açıklandı.

FENERBAHÇE GORNIK ZABRZE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Gornik Zabrze arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş karşılaşması, S Sport ve Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, mücadeleyi belirtilen yayın platformları üzerinden canlı izleyebilecek.