Fenerbahçe Liverpool muhtemel 11'leri! Fenerbahçe Liverpool maç kadrosu açıklandı mı?

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Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk 3 maçta 2 puan toplayan Fenerbahçe, Liverpool karşısında galibiyet hedefliyor. Ligdeki 3 maçını da kazanan Liverpool ise 9 puanla üst sıralarda yer alıyor. İşte Fenerbahçe Liverpool maçının muhtemel 11'leri, kadro durumu, sakat ve cezalı oyuncular ile maçın hakemi.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇ KADROSU AÇIKLANDI MI?

Fenerbahçe Liverpool maçının resmi ilk 11'leri henüz açıklanmadı. UEFA kuralları gereği takımlar, kadrolarını karşılaşmanın başlamasından yaklaşık 1 saat önce duyuruyor. Bu nedenle iki takımın ilk 11'lerinin 4 Kasım Çarşamba günü saat 19.45 civarında belli olması bekleniyor.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şöyle: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, Levent Mercan, N'Golo Kanté, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Mason Greenwood, Oğuz Aydın, Vedat Muriqi.