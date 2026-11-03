Fenerbahçe Liverpool muhtemel 11'leri! Fenerbahçe Liverpool maç kadrosu açıklandı mı?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, yarın akşam sahasında İngiliz devi Liverpool'u ağırlayacak. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'nda oynanacak kritik karşılaşma öncesinde taraftarlar, iki takımın sahaya hangi 11'lerle çıkacağını merak ediyor. Geçici teknik direktör Dirk Kuyt'un, yıllarca forma giydiği eski takımı Liverpool karşısında nasıl bir kadro tercih edeceği de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk 3 maçta 2 puan toplayan Fenerbahçe, Liverpool karşısında galibiyet hedefliyor. Ligdeki 3 maçını da kazanan Liverpool ise 9 puanla üst sıralarda yer alıyor. İşte Fenerbahçe Liverpool maçının muhtemel 11'leri, kadro durumu, sakat ve cezalı oyuncular ile maçın hakemi.
FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇ KADROSU AÇIKLANDI MI?
Fenerbahçe Liverpool maçının resmi ilk 11'leri henüz açıklanmadı. UEFA kuralları gereği takımlar, kadrolarını karşılaşmanın başlamasından yaklaşık 1 saat önce duyuruyor. Bu nedenle iki takımın ilk 11'lerinin 4 Kasım Çarşamba günü saat 19.45 civarında belli olması bekleniyor.
FENERBAHÇE MUHTEMEL 11
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şöyle: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, Levent Mercan, N'Golo Kanté, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Mason Greenwood, Oğuz Aydın, Vedat Muriqi.
LIVERPOOL MUHTEMEL 11
Liverpool'un muhtemel 11'i şöyle: Alisson, Araujo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas, Mac Allister, Nyoni, Szoboszlai, Ngumoha, Barcola, Koumas.
FENERBAHÇE'DE SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR
Fenerbahçe'de Nathan Ake, Marco Asensio ve Jayden Oosterwolde sakatlıkları nedeniyle Liverpool maçında forma giyemeyecek. Mert Hakan Yandaş da karşılaşmada görev alamayacak. Sarı-lacivertlilerde cezalı oyuncu bulunmuyor.
LIVERPOOL'DA SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR
Liverpool'da Ryan Gravenberch, Jeremie Frimpong, Conor Bradley, Hugo Ekitike ve Giovanni Leoni sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Federico Chiesa ve Wataru Endo da karşılaşmada görev alamayacak. İngiliz ekibinde cezalı oyuncu bulunmuyor.
FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇININ HAKEMİ KİM?
Fenerbahçe Liverpool maçını Fransız hakem Clément Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat olacak.
FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Liverpool maçı, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, İstanbul'daki Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'nda oynanacak.
FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Liverpool maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden ve Azerbaycan'ın spor kanalı CBC Sport'tan da canlı olarak izlenebilecek.
FENERBAHÇE VE LIVERPOOL PUAN DURUMU
Uefa Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, 2 puanla 31. sırada yer alıyor. Liverpool ise 3 maçın tamamını kazanarak 9 puanla 3. sırada bulunuyor.