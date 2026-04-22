Fenerbahçe karaborsa olayı nedir, Beşiktaş Fenerbahçe maçında biletler karaborsa da mı satıldı?

2025 yılında Beşiktaş– Fenerbahçe karşılaşmasında biletlerin karaborsa üzerinden satıldığına dair iddialar futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. “ Fenerbahçe karaborsa olayı” olarak sosyal medyada gündem olan gelişmede, bazı biletlerin nominal değerinin çok üzerinde fiyatlarla el değiştirdiği konuşuluyor. Konuya ilişkin resmi açıklamalar merak edilirken, taraftarlar yaşanan duruma tepki göstermeye devam ediyor.

KARABORSA BİLET İDDİASINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Kasım 2025 tarihinde Tüpraş Stadyumu’nda oynanan Beşiktaş– Fenerbahçe karşılaşmasında karaborsa bilet satışı yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ile yürütülen çalışmada, maç öncesi biletlerin sistem üzerinden toplu şekilde temin edildiği ve ardından farklı kanallar aracılığıyla el değiştirdiği öne sürüldü.

1900 BİLETİN SATIŞ SÜRECİ MERCEK ALTINDA

Soruşturma kapsamında Fenerbahçe tribünlerine ayrılan 1900 biletin 31 Ekim 2025’te satışa çıkarıldığı, bunlardan 632’sinin kısa sürede satıldığı tespit edildi. Kalan biletlerin sistemde uzun süre erişime kapalı kaldığı ve bu süreçte bazı şüphelilerin müdahalesiyle toplu alımların gerçekleştirildiği iddia edildi.

PASSOLİG SİSTEMİNDE ENGELLEME İDDİASI

İncelemelerde, bazı kullanıcıların Passolig sistemine erişemediği ve bu esnada şüpheli kişilerin sistemi engelleyerek kalan biletleri toplu şekilde satın aldığı belirlendi. Bu yöntemle elde edilen biletlerin hem stadyum çevresinde hem de sosyal medya platformları üzerinden satışa çıkarıldığı ileri sürüldü.

TELEGRAM VE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN SATIŞ AĞI

Şüphelilerin, aldıkları biletleri Telegram, WhatsApp ve X gibi platformlar üzerinden yüksek fiyatlarla sattıkları tespit edildi. Ayrıca banka ve kredi kartı hareketlerinde aynı IP adresleri ve benzer işlem desenleriyle çok sayıda toplu bilet alımı yapıldığı ortaya çıktı.

HESAP HAREKETLERİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Soruşturmada incelenen banka hesaplarında “maç”, “bilet”, “tribün”, “devir”, “kombine”, “FB”, “BJK”, “GS” gibi açıklamalarla çok sayıda para transferi bulunduğu belirlendi. Şüpheliler arasında düzenli para akışı olduğu ve maç öncesi yoğun iletişim kurulduğu da tespit edildi.

15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında 15 kişi hakkında “bilişim sisteminin işleyişini engelleme” ve “değerinin üzerinde bilet satışı yapma” suçlarından gözaltı kararı verildi. 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerin tamamı yakalandı.

OPERASYONDA YÜKLÜ MİKTARDA PARA VE FORMA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda nakit para ve farklı futbol takımlarına ait satışa hazır formalar ele geçirildi. Dijital materyallere de el konularak incelemeye alındı.

ŞÜPHELİLERE SPOR MÜSABAKALARINDAN MEN TEDBİRİ

Emniyetteki işlemleri süren şüphelilere ayrıca 1 yıl süreyle spor müsabakalarını seyirden men tedbiri uygulandığı bildirildi. Soruşturmanın genişletilerek devam ettiği öğrenildi.