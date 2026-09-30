Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, Fenerbahçe Turan Tovuz PFK maçı ne zaman, hangi kanalda?

Milli araya Eyüpspor'u 8-0 yenerek giren Fenerbahçe, bu kez dostluk maçı için Azerbaycan'a gidiyor. Rakibi Turan Tovuz PFK, Azerbaycan 1. Futbol Ligi takımlarından biri. Karşılaşmanın anlamlı bir yönü de var: maçtan elde edilecek gelir Karabağ Yeniden Canlandırma Fonu'na bağışlanacak. Sarı-lacivertliler bu hazırlık maçının ardından Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak. Peki Fenerbahçe - Turan Tovuz maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçla ilgili tüm detaylar…

FENERBAHÇE MİLLİ ARADA AZERBAYCAN'A GİDİYOR

Sarı-lacivertliler, lige verilen arada takımın ritmini kaybetmemesi için Azerbaycan'da bir hazırlık maçına çıkacak. Teknik heyet, bu karşılaşmayla hem oyuncuların maç temposunu korumayı hem de ligde daha az süre alan isimleri sahada görme fırsatı bulmayı amaçlıyor. Milli araya Eyüpspor'u 8-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek giren Fenerbahçe, bu moralle Azerbaycan deplasmanına gidecek.

FENERBAHÇE - TURAN TOVUZ PFK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Turan Tovuz PFK arasındaki hazırlık karşılaşması 3 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak. Bakü'deki Tofiq Bahramov Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadele, Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Maçın Azerbaycan yerel saatiyle başlama saati ise 20.00 olacak.

FENERBAHÇE - TURAN TOVUZ PFK MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Turan Tovuz PFK hazırlık maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Yayın bilgisinin, kulüpler ya da ilgili yayıncı kuruluşlar tarafından maç öncesinde açıklanması bekleniyor. Taraftarlar, karşılaşmanın yayın durumuyla ilgili gelişmeleri Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesapları ve yayıncı kuruluşların açıklamaları üzerinden takip edebilecek.

MAÇIN GELİRİ KARABAĞ'A BAĞIŞLANACAK

Karşılaşma, sportif yönünün yanı sıra anlamlı bir amaca da hizmet edecek. Fenerbahçe ile Turan Tovuz PFK arasında oynanacak hazırlık maçından elde edilecek gelir, Karabağ Yeniden Canlandırma Fonu'na aktarılacak. Mücadelenin, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını pekiştirmesi de hedefleniyor.

TURAN TOVUZ PFK HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Fenerbahçe'nin hazırlık maçındaki rakibi Turan Tovuz PFK, Azerbaycan 1. Futbol Ligi'nde mücadele eden takımlar arasında yer alıyor. Azerbaycan ekibi, sarı-lacivertlileri kendi taraftarı önünde ağırlayacak.

FENERBAHÇE'NİN SIRADAKİ MAÇI

Azerbaycan'daki hazırlık maçının ardından Fenerbahçe, milli aranın sona ermesiyle birlikte lig mesaisine geri dönecek. Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak.