İzmir'de ilaçlama sonrası ölen Altay bebek davasında mütalaa! Savcı 22 yıl 6'şar ay hapis istedi

İzmir'in Konak ilçesinde dairede yapılan ilaçlama sonrası Altay Toprak Kınalı'nın (1) ölümüne ilişkin davada esas hakkında mütalaasını sunan Cumhuriyet savcısı, sanıklardan temizlik ve ilaçlama şirketinin sahibi ziraat mühendisi Bülent Öz ile ilaçlamaya yardımcı olan Eyüp G.'nin 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Olay, 11 Kasım 2024'te Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi 1413 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. 4 katlı binanın en üst katında oturan aile, dairede ilaçlama yaptırdı. Tüm binadakiler, ilaçlamanın ardından rahatsızlandı. İhbar üzerine adrese AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) uzmanları ile itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3'üncü katta oturan Altay Toprak Kınalı, annesi Raziye Kınalı, babası Recep Kınalı ve apartmanda yaşayanlardan üniversite öğrencisi Gizem Umay ile Yurdaer Çelikörs hastaneye kaldırıldı. 5 kez kalbi duran ve yeniden çalıştırılan Altay, 3 gün sonra hayatını kaybetti. Kınalı çifti ile Gizem Umay ve Yurdaer Çelikörs, tedavileri sonrası taburcu edildi. Altay bebek, otopsisinin ardından Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BİNADA TARIM İLACI KULLANILMIŞ

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında 3 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Temizlik ve ilaçlama şirketinin sahibi ziraat mühendisi Bülent Öz ile ilaçlamaya yardımcı olan Eyüp G. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, işe aracılık ettiği belirlenen E. G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir süre sonra Öz ve Eyüp G. de adli kontrolle serbest kaldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında AFAD ekiplerinin incelemesinde; binanın ilaçlanmasında kullanılan maddelerin yerleşim merkezinde kullanılmaması gereken tarım ilacı niteliğinde maddeler olduğunun tespit edildi. Evdeki ilaçlamada, insan sağlığına zararlı olan 'Kingphos' ve 'Grainphos' adlı tarım ilaçlarının kullanıldığı belirlendi.

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nca hazırlanan raporda bebeğin ölümünün, binadaki böcekler için uygulanan ilaca bağlı zehirlenmeyle meydana geldiği belirtildi. Adalet Bakanlığı 5'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu ise Altay Toprak Kınalı'nın kimyasal fosfin gazına maruz kalması sonucu hayatını kaybettiği yönünde rapor hazırladı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce tutuklanıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ilaçlamayı yapan şirketin sahibi ziraat mühendisi Bülent Öz ile ilaçlamaya yardımcı olan Eyüp G. hakkında yeniden gözaltı talimatı verdi. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Hazırlanan iddianamede AFAD görevlileri tarafından yapılan incelemeler neticesinde yapılan gaz ölçümünde gaz değerlerinin olması gerektiğinden çok yüksek seviyede olduğu yer aldı. Sanıklar hakkında 'Kimyasal silah kullanarak kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet ile 5 kişinin zehirlenmesine yönelik de 'Silahla kasten yaralama' suçundan 20'şer yıla kadar hapis isteminde bulundu. İddianame, İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşmada sanıklardan Eyüp G., adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

TANIK VE SANIK BİRBİRİNİ YALANLADI

Sanıkların yargılanmasına, bugün İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Bülent Öz ve tutuksuz sanık Eyüp G.'nin yanı sıra Altay Toprak Kınalı'nın ailesi ve müştekiler ile avukatlar katıldı. Kınalı ailesi, duruşmaya üzerinde Altay Toprak'ın fotoğraflarının olduğu tişörtlerle katıldı. Duruşmada apartmanda oturan anneleri için ilaçlama yaptıran kardeşler tanık olarak dinlenildi. Tanık M.E., "İlaç yapacak olan kişileri kardeşim S.G. buldu ve annemin evine getirdi. Anahtarları onlara verip ve dışarda bekledik. '3 gün eve girmeyin' dediler. Pazartesi ilaçlama yapılmıştı ve çarşamba günü evi açacaklarını söylediler. Evin 3 gün kapalı olacağını söylediler. İlaçlama yapılacağını üst kattaki komşuya ve oğluna söyleyip diğer sakinlere söylemesini de rica ettim. Evde olmayanlara da haber verilmesini istedim. İlaçlama yapanlara da söylemelerini rica ettim. Herhangi bir yere yazı asmadık" dedi.

Söz alan tutuklu sanık Bülent Öz, tanık M.E.'nin beyanlarını kabul etmeyip, "İlaçlama başlamadan tanık ve kardeşiyle evlerinde konuştuk. Tanık ve kardeşi dışarda değildi. Haber verip vermediklerini konuştuk. Bize evlerde kimse olmayacağını söylediler. Ayrıca kimseden anahtar almadık" dedi.

Tanık S.G. ise "Annemin evini tahta kurusu sarmıştı. Sürekli apartmanınızı ilaçlayan Ethem Bey ile irtibat kurduk. O da ilaçlama yapanları gönderdi. Ablam ile birlikte annemin evine geldik. İlaçlama yapacak kişilerle kapıda buluştuk. 'Apartmandakilere haber verin' dediler. Biz de ablamla beraber haber verdik. Bazılarına telefonla bilgi verdik. Bazıları evde yoktu. İlaçlamayı yapanlar 3 gün evlere girilmemesi gerektiğini söyledi" diye konuştu.

BABA: ANNELİK VE BABALIK HAKLARIMIZI KİM VERECEK?

Duruşmada söz verilen Altay Toprak bebeğin babası Recep Kınalı sanıklara en ağır cezanın verilmesini isteyip, "Bizim annelik ve babalık haklarımızı kim verecek?" dedi.

Savunma ve beyanların ardından savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Cumhuriyet savcısı, sanıkların 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Taraf avukatları esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Avukatların süre talebini kabul eden heyet, sanıkların mevcut durumlarının devamına karar verip duruşmayı 18 Kasım'a erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı