Fenerbahçe Göztepe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Göztepe muhtemel 11’leri!

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Fenerbahçe – Göztepe maçı yarın, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 19.00’da Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray derbisinde aldığı yenilginin ardından teknik direktör değişikliğine giden Fenerbahçe, Göztepe karşısında yeniden galibiyet yoluna dönmeyi hedefliyor. İşte Fenerbahçe – Göztepe maçının yayın bilgileri ve muhtemel 11’ler.

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Göztepe arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN Sports 1, Digiturk’te 77 numaralı kanaldan yayın yapıyor.

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. beIN Sports 1 şifreli yayın yapan bir kanal olduğu için karşılaşma şifresiz olarak izlenemeyecek. Maçı takip etmek isteyenlerin beIN Sports aboneliğine sahip olması gerekiyor. Mücadele, beIN Sports’un dijital platformu TOD üzerinden de abonelikle internetten izlenebilecek.

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma yarın, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 19.00’da başlayacak.

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, İstanbul’daki Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak.

FENERBAHÇE’NİN MUHTEMEL 11’İ

Fenerbahçe: Ederson; Nelson Semedo, Milan Skriniar, Mert Müldür, Levent Mercan; N’Golo Kanté, Matteo Guendouzi; Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın; Romelu Lukaku.

GÖZTEPE’NİN MUHTEMEL 11’İ

Göztepe: Arda Özçimen; Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Noah Sonko Sundberg, Malcom Bokele; Novatus Miroshi, Richard Akonnor, Tino Anjorin; Alexis Antunes, Andre Henrique; Juan.

FENERBAHÇE’DE DİRK KUYT DÖNEMİ

Fenerbahçe, İsmail Kartal’ın istifasının ardından yeni teknik direktör belirlenene kadar takımı yardımcı antrenör Dirk Kuyt’a emanet etti. Hollandalı çalıştırıcı, Göztepe maçında takımın başında ilk kez sahaya çıkacak. Sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktör adayları arasında Aykut Kocaman ve Emre Belözoğlu gibi isimler gösteriliyor.

GÖZTEPE’DE GÖZLER JUAN’DA

Göztepe’nin Brezilyalı golcüsü Juan, bu sezon Süper Lig’de attığı 6 golle gol krallığı yarışında üst sıralarda yer alıyor. İzmir temsilcisi, deplasmanda Fenerbahçe karşısında sürpriz bir sonuç peşinde koşacak.

FENERBAHÇE’Yİ ZORLU BİR HAFTA BEKLİYOR

Fenerbahçe, Göztepe maçının ardından 4 Kasım Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u ağırlayacak. Saat 20.45’te başlayacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Maç saatlerinde sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşmanın yalnızca resmi yayıncı beIN Sports üzerinden izlenmesi öneriliyor.