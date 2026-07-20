Fenerbahçe Gornik Zabrze hangi kanalda yayınlanacak, Fenerbahçe Gornik Zabrze şifresiz mi yayınlanacak?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezona galibiyetle başlamak isteyen Fenerbahçe, Polonya temsilcisi Gornik Zabrze karşısında avantajlı bir skor hedefliyor. Mücadeleyi ekran başından takip edecek futbolseverler ise maçın şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağını ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını araştırıyor. Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçına ilişkin yayıncı kuruluş, saat bilgisi ve canlı yayın detayları haberimizde.

FENERBAHÇE GORNIK ZABRZE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Sarı-lacivertli ekibin Avrupa yolculuğundaki ilk önemli sınavlarından biri olan karşılaşma öncesinde futbolseverler, "Fenerbahçe Gornik Zabrze maçı hangi kanalda?", "Fenerbahçe Gornik Zabrze maçı saat kaçta?" ve "Fenerbahçe Gornik Zabrze maçı şifresiz mi yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte maçın yayın bilgileri ve merak edilen tüm ayrıntılar.

FENERBAHÇE GORNIK ZABRZE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Gornik Zabrze arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme karşılaşması TV100 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, maçı TV100 üzerinden şifresiz şekilde izleyebilecek.

FENERBAHÇE GORNIK ZABRZE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, Fenerbahçe-Gornik Zabrze karşılaşması TV100 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca Türksat uydusu ve internet yayını üzerinden de izlenebilecek.

TV100 CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TV100 kanalına farklı platformlar üzerinden erişim sağlanabiliyor. Kanal;

• Digiturk 37

• D-Smart 37

• Kablo TV 37

• Tivibu 47

• Turkcell TV+ 37

• Vodafone TV 36

numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca TV100, Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz yayın yapıyor.

FENERBAHÇE GORNIK ZABRZE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turundaki Fenerbahçe-Gornik Zabrze karşılaşması 21 Temmuz 2026 Salı günü oynanacak.

FENERBAHÇE GORNIK ZABRZE MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadelede ilk düdük saat 20.00'de çalacak.

FENERBAHÇE GORNIK ZABRZE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Gornik Zabrze arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme karşılaşmasına İstanbul ev sahipliği yapacak. Mücadele, Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Sarı-lacivertli ekip, taraftarının desteğiyle Avrupa kupalarında avantajlı bir skor elde etmeyi hedefleyecek.