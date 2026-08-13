Fenerbahçe Gençlerbirliği ertelendi mi, ertelenecek mi? Fenerbahçe Gençlerbirliği erteleme talebi reddedildi mi?

Fenerbahçe Gençlerbirliği ertelendi mi, ertelenecek mi? Karşılaşmanın oynanacağı tarih ve erteleme talebine ilişkin gelişmeler araştırılıyor. Taraftarlar, Fenerbahçe'nin erteleme başvurusunun sonucunu ve maçın planlanan tarihte oynanıp oynanmayacağını öğrenmek için gelecek açıklamalara odaklandı.

FENERBAHÇE GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmayla ilgili erteleme talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Sarı-lacivertli yönetim, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Olimpik Lyon maçları öncesinde fikstürün yoğunluğu nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvurdu. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin ise yaptığı açıklamada, söz konusu talebin TFF tarafından reddedildiğini duyurdu.

TFF, FENERBAHÇE'NİN ERTELEME TALEBİNİ REDDETTİ

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Gençlerbirliği karşılaşmasının ertelenmesi için TFF'ye başvurduklarını açıkladı. Çetin, talebin gerekçesinin Gençlerbirliği maçı olmadığını, takımın kısa süre içerisinde üst üste zorlu karşılaşmalara çıkacak olmasının programı oldukça sıkıştırdığını belirtti.

Sarı-lacivertli ekip, 15 Ağustos Cumartesi günü Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmanın ardından kısa süre içerisinde Olimpik Lyon ile oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off müsabakaları nedeniyle Fenerbahçe, hazırlık ve toparlanma konusunda oldukça yoğun bir takvimle karşı karşıya kalacak.

FENERBAHÇE'NİN ZORLU FİKSTÜRÜ

Oğuz Çetin, takımın ağustos ayında 7 maç oynayacağına dikkat çekerek fikstürün fiziksel ve taktiksel açıdan zorluğuna vurgu yaptı. Özellikle deplasmanda oynanan Sturm Graz karşılaşmasının ardından İstanbul'a dönen takımın, kısa süre içerisinde yeniden sahaya çıkacak olması Fenerbahçe cephesinin erteleme talebinin temel gerekçelerinden biri oldu.

Çetin, oyuncuların yenilenmesi ve medikal açıdan toparlanmasının yanı sıra Lyon maçlarına yönelik taktiksel hazırlıkların da yapılması gerektiğini ifade etti. Fenerbahçe'nin uzun süredir Şampiyonlar Ligi'ne katılamamasına da değinen Çetin, bu sezonki hedefin kulüp açısından hem sportif hem de mali açıdan büyük önem taşıdığını belirtti.

OĞUZ ÇETİN'DEN KARARLILIK MESAJI

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, erteleme talebinin kabul edilmemesine rağmen takımın yoluna devam edeceğini söyledi. Zorlu fikstürün kendilerini durdurmayacağını belirten Çetin, karşılarına çıkacak tüm engelleri aşmak için kararlılıkla mücadele edeceklerini ifade etti.

Çetin, Gençlerbirliği maçının ertelenmemesini kabul ettiklerini ve bu yoğun programı tolere edeceklerini dile getirdi. Fenerbahçe'nin sezon içerisinde karşılaşacağı zorluklara rağmen hedeflerinden vazgeçmeyeceğini vurgulayan Çetin, camiaya da önemli bir mesaj verdi.

FENERBAHÇE GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması 15 Ağustos Cumartesi günü oynanacak. Fenerbahçe'nin TFF'ye yaptığı erteleme başvurusunun reddedilmesinin ardından mücadele için planlanan programda değişiklik yapılmadı.

Sarı-lacivertli takım, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpik Lyon ile karşılaşacak. Fenerbahçe açısından yoğun fikstürün ilk haftalarındaki bu mücadeleler, takımın Avrupa hedefi açısından kritik önem taşıyor.

FENERBAHÇE'NİN ERTELEME TALEBİ NEDEN REDDEDİLDİ?

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği karşılaşmasının ertelenmesine yönelik başvurusunun TFF tarafından kabul edilmediği Oğuz Çetin tarafından açıklandı. Ancak talebin neden reddedildiğine ilişkin TFF tarafından ayrıca ayrıntılı bir gerekçe paylaşılmadı.

Böylece Fenerbahçe, hem Süper Lig hem de Avrupa mücadelesini yoğun fikstür içerisinde sürdürecek. Sarı-lacivertliler, sezonun erken döneminde oynayacağı kritik maçlarda kadronun fiziksel durumunu koruyarak yoluna devam etmeye çalışacak.