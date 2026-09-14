Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı muhtemel ilk 11'leri belli oldu mu? Fenerbahçe - Gaziantep FK maçında kimler oynayacak?

Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın muhtemel kadroları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Sarı-lacivertli ekibin sahaya süreceği isimler merak edilirken, teknik direktörlerin tercihleri de karşılaşmanın sonucuna etki edebilecek önemli başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. İşte Fenerbahçe - Gaziantep FK maçında sahaya çıkması beklenen isimler...

MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Tobiasz, Perez, Arda, Abena, Kerim, Meleke, Sorescu, Gidado, Maxim, Kozlowski, Halil.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Archie Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can, Kerem Aktürkoğlu, Vedat Muriqi.

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta heyecanı Gaziantep FK - Fenerbahçe karşılaşmasıyla devam ediyor. Ligde geçtiğimiz hafta Beşiktaş karşısında 2-1'lik mağlubiyet alan Fenerbahçe, bu kez deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü oynanacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler karşılaşmanın tarihini ve diğer yayın detaylarını araştırıyor.

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Gaziantep FK - Fenerbahçe karşılaşmasının başlama saati belli oldu. Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı saat 20.00'de başlayacak. Sarı-lacivertliler deplasmanda galibiyet ararken, Gaziantep FK ise sahasında puan veya puanlar almak için mücadele edecek. Gaziantep temsilcisi, ligdeki son maçında Göztepe'yi deplasmanda 4-2 mağlup etmişti.

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen izleyiciler, 14 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de beIN SPORTS 1 üzerinden mücadeleyi canlı olarak izleyebilecek.

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasındaki Süper Lig mücadelesi Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak. Gaziantep FK'nın sahasında gerçekleşecek karşılaşmada Fenerbahçe deplasmanda üç puan mücadelesi verecek. Mücadelenin oynanacağı saatlerde Gaziantep'te havanın az bulutlu ve yaklaşık 23 derece olması bekleniyor.