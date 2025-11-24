Fenerbahçe Galatasaray FB GS derbi biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Ligin 14. haftası, şampiyonluk yarışında kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor. Büyük öneme sahip Fenerbahçe – Galatasaray derbisi için geri sayım sürerken, taraftarlar maçın günü, saati ve hangi kanalda yayınlanacağı gibi bilgileri araştırıyor. Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak derbinin atmosferi şimdiden merak uyandırıyor. Peki Fenerbahçe – Galatasaray derbisi ne zaman ve kaçta başlayacak? Bilet satışları başladı mı? İşte büyük karşılaşmaya dair tüm detaylar…

FB GS DERBİ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında, 1 Aralık 2025 Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisine ait biletlerin 27 Kasım 2025 Perşembe günü satışa sunulması öngörülüyor.

Kadıköy'de yapılacak dev karşılaşma için kulüpten henüz resmi bir bilet duyurusu paylaşılmadı. Ancak sarı-lacivertli yönetim, genellikle maç biletlerini müsabaka tarihinden 3-4 gün önce satışa açıyor.

Bu doğrultuda, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Ferençvaroş ile oynayacağı mücadeleden sonraki günlerde derbi biletlerinin satışa çıkması bekleniyor.

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ HANGİ KANALDA YAYIMLANACAK?

Zorlu 90 dakika beIN Sports ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİ BİLETLERİ SATIŞA SUNULDU MU?

Derbi için biletler henüz satışa çıkmadı. Fiyatlar ve satış programı, Fenerbahçe Kulübü tarafından Passolig sistemi üzerinden açıklanacak.

Önceki karşılaşmalarda olduğu gibi öncelikli bilet erişiminin kombine sahiplerine ve taraftar üyelik kategorilerine göre yapılması bekleniyor.

Biletlerin, derbiden yaklaşık bir hafta önce yani kasım ayının son haftasında taraftarlara sunulması tahmin ediliyor.

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki dev mücadele 1 Aralık 2025 Pazartesi günü oynanacak.

Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve müsabakaya Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak.

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİ BİLET FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Derbiye özel bilet fiyatları henüz duyurulmadı. Fenerbahçe yönetimi fiyatlandırmayı resmi açıklama ile Passolig üzerinden paylaşacak.

Ancak fikir vermesi açısından, sarı-lacivertlilerin Süper Lig'de iç sahada oynadığı son Fatih Karagümrük maçındaki bilet fiyatları şöyle belirlenmişti:

• Kuzey - Spor Toto Tribünü: 950 TL

• Fenerium Üst - Maraton Üst A - I Blok: 1.800 TL

• Fenerium Üst - Maraton Üst B - H Blok: 2.000 TL

• Fenerium Üst - Maraton Üst C - G Blok: 2.350 TL

• Fenerium Üst - Maraton Üst D - F Blok: 2.650 TL

• Fenerium Üst - Maraton Üst E Blok: 2.850 TL

• Fenerium Alt - Maraton Alt A - I Blok: 3.950 TL

• Fenerium Alt - Maraton Alt B - H Blok: 4.550 TL

• Fenerium Alt - Maraton Alt C - G Blok: 5.450 TL

• Fenerium Alt - Maraton Alt Adidas D - F Blok: 6.200 TL

• Fenerium Alt E Blok - Maraton Alt Adidas E Blok VIP: 18.750 TL

• Misafir Tribünü: 1.235 TL