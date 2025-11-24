Haberler

Fenerbahçe Galatasaray FB GS derbi biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Fenerbahçe Galatasaray FB GS derbi biletleri ne zaman satışa çıkacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2025–2026 Süper Lig heyecanı sürerken Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbinin tarihi futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden biri yeniden sahne alırken, karşılaşmayı statta izlemek isteyen taraftarlar bilet satışına dair ayrıntıları merak ediyor.

Ligin 14. haftası, şampiyonluk yarışında kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor. Büyük öneme sahip Fenerbahçe – Galatasaray derbisi için geri sayım sürerken, taraftarlar maçın günü, saati ve hangi kanalda yayınlanacağı gibi bilgileri araştırıyor. Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak derbinin atmosferi şimdiden merak uyandırıyor. Peki Fenerbahçe – Galatasaray derbisi ne zaman ve kaçta başlayacak? Bilet satışları başladı mı? İşte büyük karşılaşmaya dair tüm detaylar…

FB GS DERBİ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında, 1 Aralık 2025 Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisine ait biletlerin 27 Kasım 2025 Perşembe günü satışa sunulması öngörülüyor.

Kadıköy'de yapılacak dev karşılaşma için kulüpten henüz resmi bir bilet duyurusu paylaşılmadı. Ancak sarı-lacivertli yönetim, genellikle maç biletlerini müsabaka tarihinden 3-4 gün önce satışa açıyor.

Bu doğrultuda, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Ferençvaroş ile oynayacağı mücadeleden sonraki günlerde derbi biletlerinin satışa çıkması bekleniyor.

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ HANGİ KANALDA YAYIMLANACAK?

Zorlu 90 dakika beIN Sports ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİ BİLETLERİ SATIŞA SUNULDU MU?

Derbi için biletler henüz satışa çıkmadı. Fiyatlar ve satış programı, Fenerbahçe Kulübü tarafından Passolig sistemi üzerinden açıklanacak.

Önceki karşılaşmalarda olduğu gibi öncelikli bilet erişiminin kombine sahiplerine ve taraftar üyelik kategorilerine göre yapılması bekleniyor.

Biletlerin, derbiden yaklaşık bir hafta önce yani kasım ayının son haftasında taraftarlara sunulması tahmin ediliyor.

Fenerbahçe Galatasaray FB GS derbi biletleri ne zaman satışa çıkacak?

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki dev mücadele 1 Aralık 2025 Pazartesi günü oynanacak.

Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve müsabakaya Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak.

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİ BİLET FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Derbiye özel bilet fiyatları henüz duyurulmadı. Fenerbahçe yönetimi fiyatlandırmayı resmi açıklama ile Passolig üzerinden paylaşacak.

Ancak fikir vermesi açısından, sarı-lacivertlilerin Süper Lig'de iç sahada oynadığı son Fatih Karagümrük maçındaki bilet fiyatları şöyle belirlenmişti:

• Kuzey - Spor Toto Tribünü: 950 TL

• Fenerium Üst - Maraton Üst A - I Blok: 1.800 TL

• Fenerium Üst - Maraton Üst B - H Blok: 2.000 TL

• Fenerium Üst - Maraton Üst C - G Blok: 2.350 TL

• Fenerium Üst - Maraton Üst D - F Blok: 2.650 TL

• Fenerium Üst - Maraton Üst E Blok: 2.850 TL

• Fenerium Alt - Maraton Alt A - I Blok: 3.950 TL

• Fenerium Alt - Maraton Alt B - H Blok: 4.550 TL

• Fenerium Alt - Maraton Alt C - G Blok: 5.450 TL

• Fenerium Alt - Maraton Alt Adidas D - F Blok: 6.200 TL

• Fenerium Alt E Blok - Maraton Alt Adidas E Blok VIP: 18.750 TL

• Misafir Tribünü: 1.235 TL

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Yapay zeka, Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçının kazananını tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-USG maçının kazananını tahmin etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
İmralı kararı sonrası komisyonda istifa! Bugün TBMM Başkanlığı'na bildirecek

İmralı kararı sonrası komisyonda fire! İstifasını bu sözlerle duyurdu
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Özlem Çerçioğlu ile CHP'li Ömer Günel arasında 'mal varlığı' tartışması

Meclisi karıştıran tartışma! Çerçioğlu ile CHP'li başkan fena kapıştı
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Kahramanmaraş'a yepyeni bir stadyum geliyor

O şehrimize 17 bin kapasiteli yepyeni bir stadyum geliyor
450 yıllık geçmişi var! Bu köyde artık yalnızca 4 kişi yaşıyor

450 yıllık geçmişe sahip bu köyde yalnızca 4 kişi yaşıyor, işte nedeni
Komisyona damga vuran anlar! CHP'li vekilden kendi partililerine sert tepki

CHP'li vekil, kendi partisinden arkadaşlarına demediğini bırakmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Mansur Yavaş'tan 'konser soruşturması' iznine itiraz

Mansur Yavaş 'konser' soruşturması iznine karşı harekete geçti
Konuşma bahanesiyle evinden aldı, taksiden inerken katletti

Evinden aldı, taksiden inerken katletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.