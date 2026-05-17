Fenerbahçe Eyüpspor maçı kaç kaç bitti? (MAÇ SONUCU-ÖZET) Fenerbahçe Eyüpspor maçında golleri kim attı?

Süper Lig’in final haftasında Kadıköy’de oynanan karşılaşma, futbolseverlere adeta bir gol düellosu izlettirdi. Fenerbahçe S.K. ile Eyüpspor arasında oynanan mücadelede tempo hiç düşmezken, iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak için büyük bir mücadele ortaya koydu. Peki, Fenerbahçe Eyüpspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe Eyüpspor maçında golleri kim attı? Detaylar haberimizde.

FENERBAHÇE EYÜPSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Süper Lig’in son haftasında oynanan kritik karşılaşmada Fenerbahçe S.K. ile Eyüpspor, Kadıköy’de futbolseverlere tempolu ve bol gollü bir mücadele sundu. Maçın normal süresi 3-3 eşitlikle tamamlandı ve karşılaşma yüksek tempo, geri dönüşler ve kritik anlarla sezonun en dikkat çeken maçlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ligi 74 puanla tamamlarken, Eyüpspor aldığı 1 puanla birlikte ligde kalmayı başardı ve sezon hedefini gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE EYÜPSPORMAÇINDA GOLLERİ KİM ATTI?

Kadıköy’de oynanan ve büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada goller iki takım arasında dengeli bir şekilde dağıldı. Maçın skor tabelasını değiştiren isimler ve dakikalar, karşılaşmanın hikayesini net bir şekilde ortaya koydu.

Eyüpspor’un Golleri

Eyüpspor maça hızlı başladı ve ilk yarıda etkili bir performans sergiledi:

17. dakika: Mateusz Legowski, ceza sahası dışından yaptığı şutla takımını 1-0 öne geçirdi.

36. dakika: Metehan, savunma arkasına sarkarak farkı 2’ye çıkardı ve skoru 2-0 yaptı.

87. dakika: Talha’nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş, savunmaya da çarparak ağlara gitti ve maçın skorunu 3-3’e getirdi.

Eyüpspor’un özellikle ilk yarıdaki etkili oyunu, maçın seyrini uzun süre belirleyen faktör oldu.

Fenerbahçe’nin Golleri

Fenerbahçe S.K. ise ikinci yarıda oyunun kontrolünü eline alarak geri dönüşe imza attı:

68. dakika: Fred, Levent’in ortasında ceza sahasında yaptığı düzgün vuruşla skoru 2-1’e getirdi.

79. dakika: Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın’ın pasında topu ağlara göndererek eşitliği sağladı (2-2).

82. dakika: Kerem Aktürkoğlu bir kez daha sahneye çıktı ve ceza sahası içinden yaptığı vuruşla Fenerbahçe’yi 3-2 öne geçirdi.

Fenerbahçe’nin özellikle son 20 dakikadaki baskısı, maçın tamamen farklı bir senaryoya evrilmesini sağladı.