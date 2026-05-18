Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşti

Süper Lig'de sezonu ikinci tamamlayan Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu.

MASADAKİ MEVCUT RAKİPLER

Fenerbahçe'nin şu ana kadar belli olan muhtemel rakipleri Avusturya'dan Sturm Graz, İskoçya'dan Hearts ve Polonya Ligi ikincisi (Gornik Zabrze, Jagiellonia ya da Rakow) oldu.

ASTON VILLA KARTLARI YENİDEN KARABİLİR

Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi finalini galip bitirir ve Premier Lig'i 4. sırada bitirirse (1 hafta kala 5. sıradaki Liverpool'un 3 puan önünde 4. sırada) 2. Ön Eleme Turu'nda yer alan Bodo/Glimt ve Olympiakos bir üst tura otomatik olarak yükselecek ve dolayısıyla Sturm Graz, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasından çıkacak. Aston Villa'nın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanması ve Premier Lig'de ilk 4 içinde yer alması durumunda Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri Hearts ve Polonya Ligi ikincisi olacak.

KURA VE MAÇ TAKVİMİ

Fenerbahçe’nin Avrupa'daki kaderini belirleyecek olan kura çekimi 17 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Kuranın ardından sahaya inecek olan sarı-lacivertliler, 2. ön eleme turundaki ilk maçını 21-22 Temmuz 2026 tarihlerinde, rövanş mücadelesini ise 28-29 Temmuz 2026 tarihlerinde oynayarak bir üst tura yükselme mücadelesi verecek.